Es oficial: ya hay fecha confirmada para cobrar la paga extra de verano 2025 de los jubilados

Con la llegada del verano 2025, miles de pensionistas en España se preparan para recibir la paga extra, que representa un respiro económico en una época del año en la que los gastos suelen aumentar. Este ingreso adicional, contemplado por la Seguridad Social, es uno de las dos complementos que perciben anualmente quienes tienen derecho a una pensión contributiva dividida en 14 pagas.

La paga extra de verano no sólo representa un alivio para muchas familias, sino que también constituye un derecho adquirido por la mayoría de los pensionistas. Se trata de una mensualidad adicional que suele abonarse junto con la pensión ordinaria del mes de junio, lo cual implica que los beneficiarios ven duplicado su ingreso habitual ese mes.

Paga extra de verano 2025

La gran mayoría de los beneficiarios de pensiones contributivas están incluidos entre quienes reciben esta paga adicional. Entre los perfiles contemplados se encuentran los jubilados (ya sea que hayan accedido a la jubilación ordinaria o anticipada), así como los que reciben una pensión por incapacidad permanente (en cualquiera de sus grados: total, absoluta o gran invalidez).

También se encuentran entre los beneficiarios las personas que cobran pensiones de viudedad, orfandad y aquellas concedidas en favor de familiares. En términos generales, todos los pensionistas que cobran su pensión distribuida en 14 pagos anuales tienen derecho a este ingreso adicional en junio.

Estas 14 mensualidades se dividen en 12 ordinarias y dos extraordinarias, que se perciben normalmente en junio (coincidiendo con el inicio del verano) y en noviembre (en vísperas de las fiestas navideñas).

Cómo se calcula

La cuantía que se recibe en concepto de paga extra de verano corresponde al mismo valor que la mensualidad ordinaria. Es decir, si un pensionista percibe habitualmente 1.500 euros mensuales, en junio recibirá un ingreso de 3.000 euros: 1.000 euros correspondientes a su pensión ordinaria, y otros 1.000 como paga extraordinaria.

Este cálculo directo se aplica a quienes han estado percibiendo su pensión desde diciembre del año anterior. En cambio, si el pensionista empezó a cobrar su pensión durante el primer semestre del año (es decir, entre enero y mayo), la Seguridad Social calcula la paga extra de forma proporcional, teniendo en cuenta los meses completos en los que se ha tenido derecho a la pensión.

Cuantía

En 2025, las pensiones mínimas contributivas de jubilación se han actualizado para garantizar una mayor protección económica a los pensionistas, especialmente a aquellos con menores ingresos. Estas cuantías varían en función de factores como la edad del titular, la existencia de cónyuge a cargo y si se trata de una situación de gran invalidez.

Para los jubilados que han alcanzado los 65 años y tienen un cónyuge a su cargo, la pensión mínima anual se sitúa en 15.786,40 euros. Esta cifra representa el umbral más alto dentro de las pensiones mínimas ordinarias, ya que contempla la necesidad de sostener económicamente a otra persona. Por su parte, quienes no tienen cónyuge a su cargo pero forman una unidad económica unipersonal, recibirán una pensión mínima anual de 12.241,60 euros. En el caso de tener un cónyuge no a cargo, la cuantía baja ligeramente hasta los 11.620 euros anuales.

En cuanto a los jubilados menores de 65 años, la Seguridad Social contempla también diferentes niveles. Si la persona no tiene cónyuge a su cargo, su pensión mínima será de 11.452 euros anuales. Esta cantidad se reduce a 10.824,80 euros cuando sí existe un cónyuge no a cargo. Sin embargo, si el titular proviene de una situación de gran invalidez, las cuantías aumentan significativamente: hasta 23.678,20 euros anuales con cónyuge a cargo, 18.362,40 euros sin cónyuge y 17.430 euros con cónyuge no a cargo.

Fechas

Aunque el calendario oficial de la Seguridad Social establece que las pensiones se abonan entre los días 1 y 5 del mes siguiente, en el caso de las pagas extra, el ingreso se realiza en junio, coincidiendo con la mensualidad habitual. Como es habitual, muchas entidades bancarias adelantan el pago para comodidad de sus clientes.

Bankinter será, como en años anteriores, el primero en abonar la paga extra de verano 2025, haciéndolo el sábado 21 de junio. Le seguirán, el martes 24, entidades como Santander, CaixaBank y Sabadell, que tradicionalmente adelantan el pago en esa misma fecha.

Un día más tarde, el miércoles 25, será el turno de BBVA, Unicaja e ING, que suelen mantener ese día como fecha fija de abono. En cuanto a los bancos de ámbito regional (como Ibercaja, Kutxabank o Abanca), los pagos se reaizarán entre el 24 y el 25 de junio.

En definitiva, entre el 21 y el 25 de junio, la gran mayoría de pensionistas recibirá el doble ingreso correspondiente al mes de junio, salvo quienes tengan la pensión prorrateada.

Una vez recibido el ingreso extraordinario de verano, la próxima paga extra llegará en noviembre de 2025. Conocida como la paga de Navidad, sigue el mismo criterio de cálculo y devengo que la paga de verano. ésta segunda paga extra del año también se abona junto con la pensión ordinaria del mes correspondiente, generalmente entre los días 20 y 25.