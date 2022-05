El número de personas en ERTE crece un 25% en los primeros 18 días de mayo

El número de personas en ERTE sigue creciendo en España. Según los datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social, a cierre del 18 de mayo había en esta situación 26.508 trabajadores en las diferentes fórmulas que permite la nueva norma aprobada por el Gobierno: ETOP, fuerza mayor, y Mecanismo RED. Dejando al margen para hacer la comparación el Mecanismo RED -que no estaba en vigor en abril-, el número de trabajadores en ERTE es de 23.547, un 25% más de los que había 18 días antes -18.750-. Según el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, los ERTE siguen dando protección a los trabajadores y el número actual no es preocupante.

De acuerdo con los datos, en apenas 18 días de mayo, los trabajadores en ERTE ETOP -causas económicas, organizativas o de producción- han pasado de 17.613 a 22.450, mientras que los de fuerza mayor han subido de 1.063 a 1.097. La cifra total es de 23.547 empleados, frente a los 18.750 que había el 30 de abril. Además, hay que sumar los 2.961 de las agencias de viajes -Mecanismo RED- que en abril no estaban contabilizados.

El incremento de las cifras de los trabajadores en ERTE contrasta con la evolución del número de afiliados a la Seguridad Social. Escrivá espera que en mayo la afiliación crezca en 36.600 personas y se supere algún día del mes los 20,3 millones de afiliados -a día 18 registra 20,27 millones-. De hecho, el ministro ha destacado que las cifras de afiliación de los cinco primeros meses del año son las mejores en muchos años, al crecer en 293.242 personas.

Pero los ERTE son el punto flaco de los datos y añaden incertidumbre a la situación económica, donde muchos organismos están ya rebajando sus estimaciones del PIB español sobre las previsiones ya rebajadas del Gobierno -4,3%-. A 31 de octubre del año pasado había 28.800 trabajadores en ERTE por cuestiones diferentes al coronavirus, y a 31 de marzo se habían reducido a 17.162. En abril subieron a 18.750 y a 18 de mayo ya están en 26.508 -con las agencias de viajes-.

Escrivá, contra el Banco de España

Escrivá ha restado importancia al incremento de los ERTE y ha cargado contra otra institución del Estado, el Banco de España. El ministro ha criticado duramente el informe de la entidad sobre las pensiones, en el que aseguraba que no había que ligar su subida al IPC y que la deuda llegaría al 140% si no se tomaban medidas.

«Hemos pensado muchísimo en las pensiones. Sabemos de reglas automáticas, y no funcionan en el ámbito fiscal porque tienden a fallar. He sido presidente de la AIReF durante años así que me lo conozco. ¿Me van a hablar a mí de reglas automáticas?», ha dicho Escrivá. Se refiere a al ajuste automático que aprobó el PP en el sistema y que el PSOE ha cambiado por el mecanismo de equidad intergeneracional. «He leído el informe y creo que falta sofisticación en el análisis delo Banco de España», ha señalado. «Esperaba algún análisis de la sostenibilidad del sistema y no lo he visto», ha insistido.

«Hemos hecho unos cálculos a largo plazo, no a corto plazo, y la situación actual de la inflación es puntual», ha defendido.