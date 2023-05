Un nuevo caso de éxito de la empresa líder en la ley de la segunda oportunidad: Repara Tu Deuda

Se trata de Niceto José Vázquez de Narónn A Coruña, con una deuda de más de 87.000 euros.

En 2010, Niceto José se divorció de quien fue su esposa y, con el fin de la convivencia, el deudor se vio en la obligación de solicitar un crédito para hacer frente a los gastos de compra de enseres para el piso donde se fue de alquiler y otros gastos propios a consecuencia de dicha situación.

Dicho crédito fue abonado según el calendario de pagos acordado en la contratación. En 2017, Niceto José suscribe un nuevo crédito para comprar un vehículo que se adaptara a sus necesidades pues el deudor había iniciado una nueva relación sentimental y, con la convivencia, eran un total de 6 miembros en la familia.

Lamentablemente, las cuotas del préstamo eran muy altas y poco a poco fue solicitando otros créditos para pagar las cuotas de los anteriores y, al poco tiempo, la situación se volvió insostenible y se vio obligado a dejar de pagar los préstamos para poder hacer frente el pago de sus gastos más esenciales y necesarios.

«No dormía, no descansaba, estaba preocupado… Llamé a Repara Tu Deuda y me hicieron un estudio para ver si era compatible con el proceso, y si lo era. Desde esa misma llamada mi vida ya cambió. Y ahora mismo estoy bien, estoy holgado, no tengo deudas. Repara Tu Deuda fue lo mejor que me podría haber pasado hasta día de hoy», explicaba emocionado Niceto.

