Los ultras del Espanyol piden suspender el partido contra el Barcelona por el atropello fuera del estadio

Lamentable y triste noticia antes de que iniciara el derbi catalán entre Espanyol y Barcelona. En las inmediaciones del estadio se produjo un atropello masivo que dejó al menos 10 heridos según las primeras informaciones. La repercusión se notó en la grada de Cornellá, donde los ultras del Espanyol, situados detrás de la portería sur, pidieron a sus jugadores suspender el partido.

Realizaron gestos desde sus asientos y el encuentro llegó a pausarse por unos segundos. Los futbolistas pericos se acercaron a la grada para dialogar con ellos y el árbitro, Soto Grado, acudió a la banda para hacer lo propio con representantes de cada equipo y la Policía Nacional. Mientras, por la megafonía del estadio repitieron hasta en dos ocasiones que «el incidente fuera del estadio está controlado».

El árbitro reanudó el encuentro a los pocos segundos y la decisión de los ultras del Espanyol fue abandonar el estadio y dejar el fondo semivacío. Christian García Martín fue el aficionado que saltó la valla para decir que no se podía jugar. «Estábamos gritando suspensión, Joan García se ha acercado preguntando que pasa y le he dicho que ha habido un atropello fuera con heridos. Ha venido la seguridad del estadio y me han echado del campo. Lo he hecho y lo volvería a hacer. Es una vergüenza que después de lo que ha pasado se está jugando el partido de Primera División. El hecho es muy grave como para que se juegue el partido», ha asegurado el hincha en la Cope.

Según las primeras informaciones, una conductora de un Peugeot 308 blanco ha arrollado a una joven hincha del Espanyol. Después de esta primera embestida, la joven se ha quedado debajo del coche. Entonces, un grupo de seguidores ha empezado a zarandear el coche para sacar a la joven de los bajos del vehículo. Cuando han conseguido ponerla a salvo, la conductora ha avanzado 50 metros mientras se llevaba por delante a todo el que encontraba a su paso.

Todos los heridos son leves, menos la joven que se ha quedado debajo del coche, que ha sido trasladada en una ambulancia consciente con los ojos cerrados. Los Mossos d’Esquadra han confirmado el suceso y han comenzado una investigación. Por el momento, se reportan varios heridos, aunque ninguno de gravedad.