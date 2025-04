La campaña de la Renta 2024-2025 comenzó oficialmente el pasado 2 de abril, y con ella, no sólo llegan los trámites fiscales y las declaraciones, sino también una oleada de intentos de fraude. Estas estafas afectan a miles de contribuyentes que, con el afán de recibir una devolución o resolver cuestiones fiscales rápidamente, caen en las trampas de los ciberdelincuentes, quienes suplantan la identidad de la Agencia Tributaria para obtener datos bancarios y personales a través de técnicas de phishing y otras estrategias fraudulentas.

Aunque Hacienda ha alertado sobre estos fraudes, muchos usuarios aún desconocen cómo identificar estas amenazas. En este contexto, es esencial saber reconocer las señales de alerta y seguir una serie de medidas preventivas para evitar caer en las redes de estos delincuentes.

Estafas durante la campaña de la Renta

La llegada de la campaña de la Renta siempre viene acompañada de un incremento en los intentos de fraude. Estos fraudes se cometen a través de diversos métodos que buscan engañar a los contribuyentes, haciéndoles creer que están interactuando con la Agencia Tributaria. Los ciberdelincuentes utilizan una serie de tácticas que incluyen el uso de correos electrónicos, mensajes de texto (SMS), WhatsApp y hasta llamadas telefónicas para hacer que las víctimas proporcionen datos sensibles.

Uno de los métodos más comunes de estafa es el phishing. Los ciberdelincuentes envían correos electrónicos haciéndose pasar la Agencia Tributaria, utilizando logos, colores corporativos y formatos que parecen legítimos. Estos correos suelen contener enlaces que redirigen a sitios web falsos, que imitan la página oficial de Hacienda, con el fin de robar datos personales y bancarios. El mensaje en estos correos generalmente informa que el contribuyente tiene derecho a una devolución y le solicita que haga clic en un enlace para completar el proceso.

Por otro lado, los intentos de smishing, que consisten en el envío de mensajes de texto fraudulentos, también están siendo muy frecuentes. A través de estos SMS, los estafadores informan de devoluciones pendientes o problemas con la declaración, e incluyen enlaces que dirigen a páginas web maliciosas.

Además, el vishing, que consiste en llamadas telefónicas de personas que se hacen pasar por funcionarios de la Agencia Tributaria, también es una técnica que se está utilizando cada vez más. Estas llamadas suelen pedir datos personales o bancarios bajo el pretexto de aclarar detalles relacionados con la declaración.

Cómo protegerse

Para evitar ser víctima de estos fraudes, es fundamental adoptar una serie de precauciones básicas. En primer lugar, siempre debes ignorar las comunicaciones no solicitadas. Si recibes un correo electrónico, un mensaje de texto o una llamada ofreciéndote una devolución o informándote de un problema con tu declaración, pero no has solicitado previamente nada, lo más probable es que sea un intento de fraude. La Agencia Tributaria nunca se comunica de esta manera con los contribuyentes.

Además, si has recibido una de estas comunicaciones fraudulentas, lo mejor es denunciarla inmediatamente. Las denuncias no sólo ayudan a que las autoridades persigan a los delincuentes, sino que también alertan a otros ciudadanos sobre los intentos de fraude. Puedes hacerlo a través de la Red de Alerta de la Asociación Española de Consumidores ([email protected]) o directamente ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Otro paso esencial es actuar rápidamente si ya has proporcionado tus datos personales o bancarios. En este caso, deberías modificar inmediatamente las contraseñas de acceso a tus cuentas bancarias en línea y bloquear las tarjetas de crédito o débito que hayas utilizado. Además, se recomienda mantener actualizado el software de seguridad en tus dispositivos, ya que los antivirus y los programas de protección cibernética pueden detectar amenazas de phishing y otras técnicas fraudulentas.

Cómo reconocer una comunicación legítima

Es importante conocer cómo se comunican oficialmente los organismos gubernamentales para evitar caer en fraudes. La Agencia Tributaria nunca solicitará tus datos personales, bancarios o fiscales por correo electrónico, SMS o WhatsApp. Si recibes una comunicación de este tipo, es casi seguro que se trata de un intento de fraude.

Las comunicaciones oficiales de la Agencia Tributaria siempre se realizan a través de la Sede Electrónica de la AEAT, y requieren identificación mediante un certificado digital, Cl@ve PIN o DNI electrónico. En caso de que recibas una notificación postal, esta será certificada, lo que garantiza que se ha realizado un seguimiento de la comunicación.

Para realizar cualquier consulta o trámite relacionado con la declaración de la renta, debes acceder únicamente a la página web oficial de la Agencia Tributaria, www.agenciatributaria.es. También es recomendable utilizar la aplicación móvil oficial para realizar trámites de forma segura. Si tienes dudas sobre la autenticidad de un mensaje recibido, lo mejor es contactar directamente con la Agencia Tributaria a través de los canales oficiales.

En definitiva, la campaña de la Renta 2024-2025 puede ser un momento complicado para los contribuyentes, no solo por los trámites fiscales en sí, sino también por los intentos de fraude que se intensifican en esta época. Sin embargo, con las precauciones adecuadas, puedes protegerte de estos intentos de estafa y realizar tus trámites fiscales de forma segura.