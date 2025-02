La estafa del sorteo que pone los pelos de punta a la Guardia Civil: te van a dejar sin nada

Las estafas cibernéticas son cada vez más sofisticadas, lo que hace que sea cada vez más difícil diferenciarlas de las comunicaciones legítimas. Una de las estrategias más utilizadas es el phishing, que implica el uso de correos electrónicos o mensajes de texto fraudulentos que imitan a empresas o instituciones conocidas, engañando a los usuarios para que revelen información personal o banciaria. Recientemente, la Guardia Civil ha emitido una alerta la estafa del sorteo, se camufla de manera muy efectiva como una promoción legítima o una notificación de un supuesto premio.

Los ciberdelincuentes aprovechan que muchas personas están suscritas a programas de fidelización de supermercados para enviarles mensajes fraudulentos. Estos mensajes aseguran que el destinatario ha ganado un premio en un sorteo del establecimiento, lo que hace que sea más probable que la víctima se lo crea y caiga en el engaño. Generalmente, el mensaje incluye un enlace que lleva a una página web que parece auténtica, pero que en realidad está diseñada para robar datos personales y bancarios.

Así funciona la estafa del sorteo

La táctica que usan los ciberdelincuentes en estas estafas es ofrecer un premio en un sorteo. Muchas personas se apuntan a sorteos que organizan los supermercados, así que recibir un mensaje diciendo que han ganado no les parece extraño. Además, muchas veces ni siquiera recuerdan si realmente participaron, lo que hace que el mensaje sea aún más creíble.

Este tipo de mensajes suelen incluir un enlace que, al hacer clic, redirige a una página web que aparenta ser legítima, pero que en realidad está diseñada para robar información. En esta página, se solicita al usuario que introduzca una serie de datos para «reclamar» el premio.

En algunos casos, los ciberdelincuentes piden incluso el número de tarjeta bancaria bajo el pretexto de que es necesario pagar los gastos de envío del premio. Alegan que, para poder procesar el envío del supuesto regalo, necesitan contar con los datos de pago, como si fuera un trámite legítimo. Al proporcionar estos datos, la víctima no sólo está entregando información sensible, sino que también corre el riesgo de que los estafadores utilicen el número de tarjeta para realizar compras no autorizadas o vaciar su cuenta.

Los sitios web a los que redirigen estos enlaces suelen ser casi idénticos a los originales. Los estafadores se aseguran de que estos sitios se vean lo más parecido posible al sitio legítimo, replicando colores, tipografías, logotipos y la estructura de la página. Incluso los detalles más pequeños, como los botones de «Aceptar» o «Reclamar Premio», están diseñados para que el usuario no sospeche.

Cómo identificar el fraude

Es importante estar siempre alerta y saber cómo reconocer las señales de alerta de la estafa del sorteo. En primer lugar, nunca se debe confiar en correos electrónicos o mensajes de texto, incluso si parecen proceder de empresas con las que se tiene relación. Es recomendable verificar la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de contacto, ya que los estafadores suelen utilizar direcciones que se parecen mucho a las oficiales, pero con pequeños errores, como una letra mal escrita o un dominio distinto.

Asimismo, es es fundamental recordar que las empresas legítimas nunca pedirán información personal o bancaria a través de correos electrónicos o mensajes de texto. Si se recibe un mensaje de este tipo, lo más seguro es contactar directamente con la entidad a través de sus canales oficiales para confirmar si el mensaje es auténtico. En caso de que el mensaje contenga un enlace, es mejor no hacer clic en él y, en su lugar, escribir la dirección web de la empresa en el navegador para asegurarse de que se está accediendo al sitio oficial.

Otra señal a tener en cuenta es el tono del mensaje. Los estafadores suelen crear un sentido de urgencia para que los usuarios actúen rápidamente sin pensar. Por ejemplo, pueden decir que el premio se tiene que reclamar de inmediato para no perderlo. Ante mensajes de este tipo, lo más recomendable es ignorarlos y no caer en la trampa.

Si ya has caído en la trampa y has proporcionado tus datos personales o bancarios a través de uno de estos sitios web fraudulentos, lo primero es cambiar las contraseñas de todas tus cuentas bancarias y otros servicios online. Si has compartido información sensible, como tu número de tarjeta de crédito o débito, contacta inmediatamente a tu banco para informarles sobre la situación. Además, es recomendable denunciar el incidente a las autoridades pertinentes, como la Guardia Civil o la Policía Nacional.

La estafa del sorteo de supermercado es sólo una de las muchas tácticas que los ciberdelincuentes utilizan para manipular y engañar a las personas. Es fundamental mantenerse alerta sobre los riesgos que existen en Internet para no caer en estas trampas que pueden poner en peligro nuestra seguridad.