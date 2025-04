Nueva ayuda confirmada por el Gobierno: 200 euros al mes durante 18 años

En un momento en el que la economía aprieta y muchas familias hacen auténticos malabares para llegar a fin de mes, el Gobierno de España ha anunciado una medida que podría suponer un antes y un después en el apoyo a la crianza. Se trata de la llamada Prestación Universal por Crianza, una ayuda que promete aliviar el peso económico que implica tener hijos, especialmente en hogares con ingresos ajustados. Esta prestación, que se espera entre en vigor en 2025, ha sido presentada por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Criar a un hijo no sólo implica tiempo, dedicación y esfuerzo emocional, también conlleva un impacto económico considerable. Alimentación, ropa, educación, material escolar, muchos son los gastos que se pueden llegar a acumular y no todos los hogares tienen la misma capacidad para afrontarlos. Por eso, esta nueva ayuda que ha presentado el Gobierno quiere convertirse en un colchón mensual para las familias, facilitando el acceso a lo más básico durante una etapa tan importante como la infancia y la adolescencia. La propuesta contempla un ingreso mensual de 200 euros por cada hijo menor de 18 años. A diferencia de otras ayudas similares, esta no dependería de la situación laboral o económica de los padres, ya que está concebida como un derecho universal. Sin embargo, aún se están perfilando los detalles para garantizar que la ayuda llegue realmente a quienes más la necesitan, sin complicar el proceso con trámites excesivos ni requisitos imposibles.

¿Qué es exactamente la nueva ayuda del Gobierno?

La Prestación Universal por Crianza es el nombre que recibe esta nueva ayuda, y es una iniciativa que busca apoyar a todas las familias con hijos menores de edad, con una ayuda económica fija de 200 euros al mes por cada hijo, desde su nacimiento hasta que cumpla los 18 años.

Una de las claves de esta propuesta es su carácter universal. Eso quiere decir que no haría falta demostrar una situación de vulnerabilidad económica extrema para acceder a ella. Ahora bien, y aquí está el matiz importante, el Ejecutivo no descarta establecer ciertos umbrales de renta que prioricen a las familias con menos recursos.

Requisitos que se barajan y posibles excepciones

Aunque la idea inicial es que sea una ayuda abierta a prácticamente todas las familias, el Gobierno está evaluando algunos criterios para su aplicación definitiva. Entre los requisitos que suenan con más fuerza están el de tener hijos menores de 18 años a cargo y residir legalmente en España. No se ha especificado todavía si habrá un límite en el número de hijos por familia para recibir la ayuda, aunque es una posibilidad que se mantiene sobre la mesa.

También se estudia si podría haber excepciones para continuar recibiendo la ayuda más allá de los 18 años en casos especiales, por ejemplo, cuando el hijo tenga alguna discapacidad o dependencia que requiera atención continuada. Todo dependerá del texto final que se apruebe en los Presupuestos Generales del Estado de 2025, ya que la medida todavía no ha pasado por el Congreso, aunque cuenta con el respaldo del Ministerio de Hacienda.

¿Cómo y cuándo se podrá solicitar esta ayuda?

Aunque todavía no se ha activado el sistema para tramitar la ayuda, el Gobierno ha adelantado que el procedimiento será sencillo y accesible. La idea es que las familias puedan hacer la solicitud de manera telemática a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social o, si lo prefieren, de forma presencial en las oficinas físicas correspondientes. En cualquier caso, se pedirá documentación básica como el certificado de empadronamiento, el libro de familia y, posiblemente, algún justificante de ingresos si finalmente se fijan tramos de renta.

Una vez aprobada, la ayuda se ingresará mensualmente mediante transferencia bancaria, sin necesidad de renovarla cada año. Este punto es especialmente importante para dar tranquilidad a las familias, que no tendrán que estar pendientes de burocracias continuas para mantener la prestación activa. Desde el Ejecutivo insisten en que el objetivo es que el trámite no sea una barrera, sino todo lo contrario: una vía rápida y eficiente para que el dinero llegue donde más se necesita.

La Prestación Universal por Crianza pretende así, ser más que una ayuda una declaración de intenciones: el Estado asume su papel como garante del bienestar infantil y familiar en un contexto social cada vez más complejo. En un país donde la natalidad sigue cayendo y muchas parejas se replantean tener hijos por miedo a no poder asumir los costes, esta ayuda puede marcar un punto de inflexión.

Además, esta medida se suma a otras iniciativas que se están planteando, como la ayuda para gafas y lentillas, enmarcadas en una estrategia más amplia de protección social. Pero eso sí, de momento habrá que esperar a la aprobación definitiva de los Presupuestos para saber si esta prestación entra en vigor en 2025 y se puede comenzar a pedir.