No vuelvas a hacer esto si te piden el DNI para pagar con tarjeta: el Banco de España insiste

El pago con tarjeta es actualmente el medio más utilizado a la hora de pagar cualquier compra o servicio, un método que multiplicó su uso tras la pandemia y que está ya más que normalizado entre la población, con millones de personas que lo prefieren al efectivo para no preocuparse de llevar dinero suelto en la cartera. Te contamos la seria advertencia del Banco de España la hora de pagar con tarjeta si te piden el DNI… ¡mucho cuidado con volver a hacer esto!

Es habitual que en ocasiones surjan dudas a la hora de hacer pagos con tarjeta, sobre todo en lo que a seguridad se refiere, tanto con la propia tarjeta con la que vayamos a pagar como con la documentación adicional que se pueda necesitar, como el DNI o cualquier otro documento identificativo.

¿Hay que enseñar el DNI para pagar con tarjeta?

Antiguamente era habitual tener que enseñar el DNI cada vez que ibas a hacer un pago con tarjeta, para así comprobar la identidad y cotejar la firma en este documento con la firma en el recibo del pago con tarjeta, pero lo cierto es que hoy en día apenas se solicita la identificación con este documento.

El Banco de España ha publicado en su blog un artículo especial sobre este tema para así dar respuesta a si es necesario o no enseñar el DNI para pagar con tarjeta, una duda que muchas personas tienen actualmente. Este organismo deja claro que no existen leyes que establezcan esta obligatoriedad, por lo que podrían pedírtelo o no, eso es algo que depende del establecimiento en cuestión ya que es una medida más de seguridad a la hora de comprobar que el pago que se va a realizar no es fraudulento y la tarjeta realmente corresponde a la persona que va a pagar con ella.

Gracias a avances tecnológicos como el chip o el pin, ya no suele ser habitual que se pida el DNI o tener que firmar el recibo, ya que si te sabes el pin o llevas la tarjeta en el reloj o en el móvil está claro que has pasado los filtros de seguridad necesarios como para demostrar que es tuya. De todas formas, que ya no sea obligatorio o sea poco habitual no significa que no se pueda solicitar si se pone en duda, por el motivo que sea, que la tarjeta corresponda a esa persona.

Aunque a muchas personas no les gusta que se les pida el DNI cuando van a pagar con tarjeta, no deja de ser una medida de seguridad, por lo que no te niegues a mostrarlo, a fin de cuentas va en tu propio beneficio, si tu tarjeta la tuviera otra persona agradecerías que no pudiera pagar ni no enseña el DNI primero.