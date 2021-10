No hay nada mejor que coger el delantal, preparar algunos dulces y sorprender a todos en el Día Mundial del Postre. Los postres son la parte favorita de una velada, sin ninguna duda, de ahí a que muchos de estos postres se tomen incluso a la hora de la merienda. Claro está que para poder cocinar un postre se necesitan algunos utensilios que quizá no tienes aún en casa. En El Corte Inglés podrás encontrar cientos de productos de pastelería para cocinar tus propios pasteles y postres en cualquier momento. ¿Quieres saber cuáles son los básicos que recomendamos tener siempre en la cocina? Pues no te lo pierdas a continuación, te lo contamos.

Utensilios de repostería en El Corte Inglés

Tener un molde apto para horno es imprescindible cuando hablamos de hacer postres. Existen muchos tipos de molde, pero el molde alto Ibili es una muy buena opción si solo vas a comprar uno ya que su altura te permitirá hacer muchos postres diferentes.

Está fabricado en acero con una superficie antiadherente que te permitirá un desmoldado muy sencillo y cómodo. Además, es resistente tanto a altas temperaturas, lo que hace que sea apto para el horno, como a bajas temperaturas.

Su precio es de tan solo 7,50 euros, un precio estupendo para un producto al que seguro que le darás mucho uso.

Para hacer pasteles y otros dulces necesitarás un recipiente mezclador, es decir, un bowl en el que meter todos los ingredientes para hacer la masa que luego se convertirá en una tarta o en un bizcocho. En El Corte Inglés encontramos el bowl mezclador con 5 litros de capacidad para que no tengas ningún tipo de problema a la hora de meter muchos ingredientes en el recipiente.

Está fabricado en plástico transparente y duro, por lo que resistirá perfectamente. Es muy fácil de limpiar dada la calidad del producto y su precio es de tan solo 4 euros. ¡Todo son ventajas!

Una vez tengamos el bizcocho fuera del horno es importante dejarlo enfriar antes de hacer cualquier tipo de modificación, y para ello no hay nada mejor como tener una rejilla de enfriamiento. La rejilla Ibili está fabricada con acero y es muy útil. Es un producto que te durará años ya que, además de ser de calidad, tan solo la usarás para colocar encima esos bizcochos que necesitan enfriar. ¿Su precio? 9,95 euros.

Si quieres preparar decoraciones para tu postre necesitarás una manga pastelera, ¿no es cierto? Y no hay nada mejor que tener una manga pastelera de calidad como la de Dr.Oetker. Está realizada en algodón con forma de bolsa cónica con una parte más estrecha para poder colocar las boquillas y una parte más ancha para introducir el relleno.

Resiste hasta 100ºC e incluye 6 boquillas diferentes para rellenos tanto en frio como en caliente, así que no solo podrás decorar postres, también platos salados. Su precio es de 8,50 euros y es reutilizable, por lo que podemos decir que es una muy buena opción para tener siempre en casa, ¿no crees?