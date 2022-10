No pases frío: estas son las mejores camisetas térmicas de Decathlon

Estamos ya en otoño y por lo tanto, se acercan los días en los que volveremos a pasar bastante frío de modo que si deseas protegerte de las bajas temperaturas, especialmente si eres aficionado a pasar tus fines de semana en la montaña o quieres irte de acampada, nada como elegir las mejores prendas aislantes entre las que no pueden faltar las camisetas térmicas y en estas nos centramos ahora para mostraros aquellas que están consideradas como las mejores camisetas térmicas de Decathlon.

Las mejores camisetas térmicas de Decathlon

Decathlon es la tienda en la que podemos encontrar todo tipo de prendas adecuadas para cualquier tipo de deporte o actividad al aire libre, de modo que cuentan con camisetas térmicas de muy buena calidad que además de servirte si por ejemplo te vas de camping en otoño o en invierno, puedes usar también en tu día a día cuando los termómetros bajen al máximo. Toma nota entonces de estos modelos porque son los mejores y más vendidos actualmente.

Camiseta térmica Pro Performance

El modelo Pro Performance es una camiseta de interior de compresión para hombre que es la más vendida entre las camisetas térmicas de Decathlon. Un modelo que muchos hombres compran para entrenar porque se ajusta perfectamente al cuerpo, impide que pases frío pero además te mantiene seco y cómodo por mucho que sudes. Su precio es de 20 euros.

Camiseta térmica Offload

Este otro modelo de camiseta para hombre es también de las mejores que tiene ahora Decathlon. Una camiseta térmica que aunque fabricada para jugar al rugby sin pasar frío, podemos usar también para el día a día en invierno o para otros deportes. Con diseño ajustado, evacúa la sudoración y las costuras están reforzadas para aguantar todo tipo de actividad. Su precio es de 14,99 euros.

Camiseta térmica Super Thermal

Para mujer, podemos encontrar también muchas camisetas térmicas aunque quizás la que más se vende es este modelo que es una camiseta de compresión que tiene además cuello vuelto. Una camiseta de mucha calidad que cuenta con una capa interior cepillada que se asienta sobre la piel para retener el calor. Se vende en varios colores además del negro (blanco, rosa y azul). Su precio es de 23 euros.

Camiseta térmica Izas

También para mujer tenemos la camiseta térmica de la marca Izas que con cuello vuelto, está fabricada con un tejido que no sólo evita que pasemos frío, sino que además no se rompe si recibimos alguna rozadura o nos caemos mientras entrenamos. Se vende en color rosa, negro y blanco y su precio es de 12,99 euros.

Camiseta térmica infantil Offload

El mismo modelo Offload que vimos anteriormente para hombre, lo podemos encontrar también en Decathlon para niños. Su precio es de 12,99 euros.