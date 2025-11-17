No es una errata: este pueblo de Valencia tiene casas de 110m² con vistas al mar por 78.000€

Ya sabemos que en el norte de España todavía queda algún chollazo inmobiliario, ¿pero qué pasa con aquellos que sueñan con vivir cerca de la playa en la costa valenciana? La solución podría estar en Piles, un pueblo a escasos minutos de Gandía y con casas baratas.

Por increíble que parezca, en este municipio de poco más de 3.000 habitantes de la comarca de La Safor, en Valencia, hay a la venta un piso de 110 metros cuadrados por sólo 78.000 euros. Y está a un par de minutos del mar.

El pueblo con playa y casas baratas por menos de 80.000 euros en Valencia

El precio del metro cuadrado de Piles es de 1.443 euros, según el portal inmobiliario Idealista. Es decir, comprar una casa de 100 metros cuadrados puede costarte algo más de 140.000 euros.

Sin embargo, si haces una rápida búsqueda por los principales portales inmobiliarios, vas a darte cuenta de que hay ofertas mucho mejores. La vencedora en cuanto al precio está clara.

Hablamos de una propiedad en la calle del Mar, que llega hasta la playa. Lo más sorprendente es que se vende por 78.000 euros. Las dimensiones son de 100 metros cuadrados útiles y 110 metros cuadrados construidos.

No todo es bueno, se trata de un inmueble construido en 1970 y ubicado en una tercera planta sin ascensor. No obstante, destaca por su gran amplitud, su luminosidad y sus vistas directas a la playa.

De hecho, cuenta con tres habitaciones, un baño completo, dos balcones, uno con vistas al mar y otro orientado hacia el interior, y calefacción eléctrica individual. Además, se encuentra en buen estado, listo para entrar a vivir o para destinarlo al alquiler, tanto turístico como residencial.

En el propio anuncio la destacan como una vivienda ideal para quienes buscan una segunda residencia en la costa o a una inversión rentable en una de las zonas más demandas del litoral valenciano.

Las casas que debes comprar si quieres vivir cerca del mar en la Comunidad Valenciana

Más allá del precio bajo, hay otras características que hacen que una vivienda deba ser tenida en cuenta. Por ejemplo, las dimensiones o extras que ofrece.

En ese sentido, una oportunidad única es un chalet adosado con piscina y garaje incluido a sólo kilómetro y medio de la playa. Se vende por 289.000 euros en Piles, tiene cuatro habitaciones y 222 metros cuadrados.

Y si tienes la suerte de que no necesitas ajustar tu presupuesto. La vivienda más increíble es un chalet a 800 metros de la playa, piscina, seis habitaciones y 681 metros cuadrados. Aquí el precio es algo más prohibitivo: 875.000 euros.

Por qué Piles es el pueblo valenciano perfecto si te gusta la playa

Hay pueblos de interior cerca de la playa y con casas baratas, pero Piles es uno de los municipios mediterráneos con mayor encanto y más chollos inmobiliarios.

Además, es perfecto si buscas tranquilidad ya que sólo cuenta con 3.195 habitantes. Aun así tendrás todo tipo de servicios, ya que está muy cerca de Gandía y Oliva.

Por si fuera poco, sus playas han sido galardonadas en varias ocasiones por su limpieza y accesibilidad, por lo que son perfectas para residentes de cualquier edad y condición.