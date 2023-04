Mucho cuidado con lo que pones: tendrás que pagar 100 euros si te equivocas en la Declaración de la Renta

El pasado 11 de abril comenzó el plazo para presentar la declaración de la renta 2022 de forma telemática, mientras que para hacerlo por teléfono habrá que esperar al 5 de mayo, y quien desee hacerlo de forma presencial tendrá que esperar aún más, concretamente hasta el 1 de junio. Hoy te damos los detalles del cuidado que debes tener el hacer la renta para no tener que pagar 100 euros por equivocarte… ¡toma nota!.

Es habitual que a la hora de ponerte a hacer la declaración de la renta surjan dudas sobre determinadas casillas o algún detalle de su situación personal o profesional que no tengas muy claro cómo se debe declarar para hacerlo correctamente, ya que cualquier error puede salirte muy caro.

La importancia de tener mal el domicilio fiscal

El domicilio fiscal es uno de los datos más importantes de cuantos debes proporcionar a Hacienda, no sólo al hacer la renta si no en general, durante todo el año, siendo además muy importante notificar cualquier cambio. Si la Agencia Tributaria detecta que que tu domicilio fiscal no está actualizado te puede poner una multa de hasta 100 euros, por lo que es un dato al que siempre debes prestar atención.

Tal y como detalla la Ley General Tributaria, el domicilio fiscal es «el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria», lo que viene a ser el lugar en el que se supone que estás siempre para recibir las notificaciones que la Agencia Tributaria te pueda enviar, por ejemplo. En el caso de una empresa, el domicilio fiscal deberá ser el lugar en el que se centralizan las actividades económicas, mientras que en personas físicas deberá establecerse con el domicilio de residencia.

El principal motivo por el que Hacienda ve gravedad suficiente como para sancionar al contribuyente por no tener el domicilio fiscal actualizado es que es esa dirección a la que se enviarán las notificaciones si debe comunicar algo. Más grave es aún cuando te mudas a otra comunidad autónoma pero no actualizas tu domicilio fiscal, ya que se estaría incurriendo en lo que se conoce como «dumping fiscal», porque aunque los impuestos estatales son iguales para todos, los autonómicos no lo son.

Para evitar sanciones de la Agencia Tributaria por tener mal el domicilio fiscal, si te das cuenta una vez que vas a hacer la renta, puedes cambiarlo al mismo tiempo, en una sección que se llama ‘Ratificación de domicilio’. Gracias a esto podrás actualizarlo antes de presentar la renta, ya que si la presentas con uno diferente, te caerá la multa.