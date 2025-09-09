La moneda de 1 euro por la que pagan 8.000: la puedes tener en tu casa porque es muy común

Una moneda de 1 euro acuñada en Irlanda en 2002 se ha hecho viral 23 años más tarde. En 2025 se están pagando miles de euros en páginas de segunda mano por este metal que fue puesto en la calle con motivo de la llegada de esta moneda al país británico. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre una moneda de 1 euro de Irlanda que en estas últimas semanas está en boca de todo el mundo por su revalorización.

El mundo de la numismática mueve millones de euros a diario y el auge de las nuevas tecnologías también ha elevado al alza este negocio. Ahora es posible comprar una moneda en cuestión de minutos en cualquier parte del mundo y esto también ha revalorizado a muchos metales que hasta hace años habían pasado desapercibidos para los devotos de esta ciencia. Uno de estos ejemplos es una moneda de 1 euro acuñada en 2022 en Irlanda por la que se piden hasta 8.000 euros en algunas páginas de segunda mano.

Esta moneda de 1 euro fue puesta en circulación en Irlanda en 2022, año en el que el país abandonó la clásica libra irlandesa para unirse al euro, como el resto de los 27 estados miembros de la Unión Europea. Ahora, 23 años después, se ha puesto de moda este metal donde es protagonista un arpa celta que en su día fue grabada por Jarlath Hayes. Este instrumento, distintivo del país, es el arpa celta de Brian Boru localizada en el Trinity College de Dublín, y que en su día fue propiedad del antiguo Alto Rey de Irlanda.

La moneda de 1 euro viral que vale 8.000

En su lado más carismático, en el que se hace referencia al arpa celta, también se puede leer la palabra «EIRE», que significa Irlanda en idioma gaélico. También aparece el año de acuñación (2002) en el borde, las estrellas de la Unión Europea. En la otra parte, al igual que el resto de monedas de un euro, está el valor de la moneda sobre el mapa de la Unión Europea y las estrellas de todos los países miembros. Tal y como se puede ver en la zona exterior del metal, esta moneda fue diseñada en su día por Luc Luycx, de la Real Fábrica de la Moneda de Bélgica.

Así que por esta moneda de 1 euro acuñada en 2002 en Irlanda se está pidiendo hasta 8.500 euros en un anuncio en el que se resaltan errores de fabricación. En otros, por una moneda al uso, se está pidiendo hasta 800 euros en la casa de subastas de segunda mano eBay. También hay otros que rondan los 1.000 euros por una moneda que se ha convertido en una reliquia para los devotos de la numismática.

Por lo que respecta a sus características, está fabricada de níquel bañado en cobre, níquel y latón. Su peso es de 7,50 gramos, su grosor de 2,33 mm y su diámetro total de 23,25. De esta moneda de un euro sacaron 135.115.000 ejemplares el pasado 2002 y en el último reparto, que data de 2006, se pusieron en la calle 4.023.722. Las características de esta moneda de 1 euro acuñada en Irlanda en 2002 son las siguientes:

Material: Bimetálica: Centro de níquel bañado en cobre, anillo de níquel y latón.

Peso: 7,50 g.

Diámetro: 23,25 mm.

Grosor: 2,33 mm.

Canto: Estriado segmentado.

Primera tirada en Dublín en 2002: 135.115.000 unidades.

Última en 2006: 4.023.722 unidades.

Así que si alguna vez has estado en Irlanda y en su día guardaste como recuerdo una moneda de 1 euro, tienes que saber que en tu casa tienes un tesoro. Podrás sacar sobre los 1.000 euros por un objeto que se ha convertido en objetivo de los grandes amantes de la numismática en todo el mundo y Europa especialmente.