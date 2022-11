Moncloa amenazó a Oughourlian con reducir la publicidad a Prisa si Mediaset entraba en su capital

El Gobierno no quiere perder el control editorial del Grupo Prisa -editor de El País, Cinco Días y As y dueño de la Cadena SER-. La decisión del presidente del grupo de medios, Joseph Oughourlian, dueño del fondo Amber Capital, primer accionista de la compañía con el 29,9% del capital, de negociar con la familia Berlusconni, dueña de Mediaset, para que acudiera a una hipotética ampliación de capital no gustó en Moncloa y se lo dejaron claro al directivo parisino.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Moncloa no sólo advirtió al presidente de Prisa que no permitiría que Mediaset tomase el control de la compañía y no autorizaría que los Berlusconni compraran más del 10% de la firma -necesitaría el permiso expreso del Gobierno, que no le darían, como han hecho con Vivendi-.

Además, tampoco quieren en Moncloa que entre minoritariamente en el capital y amenazaron al presidente de Prisa con reducirle la publicidad institucional al grupo en caso de que los italianos pusieran un pie en Prisa y en El País. En otras palabras, si Oughourlian se olvidaba de Mediaset tendría el apoyo del Gobierno en forma de publicidad institucional, ingresos que necesita el grupo para tratar de reducir en algo la deuda.

Porque la deuda es precisamente el problema que ahoga al grupo. Fuentes del sector explican que tanto Santillana como la Cadena SER dan beneficios y El País podría darlo ya este año. La solución de Oughourlian de negociar una ampliación de capital con todos los fondos posibles no la comparten en todo el consejo del Grupo, algunos puestos por Moncloa, por lo que no es definitivo que se realice esa ampliación. Prisa debe a cierre de septiembre algo más de 915 millones de euros, y capitaliza en Bolsa menos de 250 millones.

Control editorial

«Pero si finalmente se hace dentro de un tiempo, el Gobierno no quiere que esté Mediaset. Moncloa no quiere perder el control editorial del Grupo como tiene ahora en la figura de Miguel Barroso, consejero de Prisa y una de las personas a las que preguntan en Moncloa sobre comunicación», señalan fuentes del sector.

«Queda muy poco tiempo para las elecciones municipales y para las generales y el Gobierno no quiere un cambio de accionariado en el periódico líder y en la radio líder del país», explican estas fuentes.

Además, como ya publicó este diario, Mediaset rechazó acudir a esa ampliación de capital y entrar en el capital de Prisa si no era a cambio de un acuerdo para gestionar la publicidad de la Cadena SER, un caramelo para el grupo italiano. Pero Prisa no está dispuesta a ceder la publicidad de su radio, por lo que las puertas de Prisa para Mediaset están prácticamente cerradas.