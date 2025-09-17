Moeve renombra su área de Comunicación y RRII como Corporate Affairs para seguir impulsando su transformación

Moeve continúa avanzando en su proceso de transformación y adaptación a las demandas de un entorno empresarial cada vez más complejo y cambiante, interconectado y global, donde las organizaciones deben aumentar la confianza y reputación hacia todos los grupos de interés. En este contexto, la compañía ha decidido renombrar su actual Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales, que pasa a denominarse Dirección de Corporate Affairs.

El cambio de nombre de la dirección, liderada por Juan Llobell y reportando al CEO, Maarten Wetselaar, responde al objetivo de Moeve de situar la gestión de la comunicación, la reputación, las relaciones institucionales y el impacto social en el centro de la estrategia corporativa, dotando a esta función de una visión multistakeholder, más amplia y con una mayor capacidad de anticipación, coordinación y respuesta.

La nueva Dirección de Corporate Affairs de Moeve integra un equipo de cerca de 50 profesionales en las áreas de comunicación interna, relaciones con medios, reputación, narrativas y contenidos, digital, eventos y relaciones públicas asuntos públicas, relaciones institucionales, licencia social y alianzas. La dirección busca fortalecer el reconocimiento, diferenciación y compromiso social de la compañía con una gestión coherente, consistente y eficaz de las relaciones con todos sus grupos de interés.

“La modificación no supone solo un cambio formal, sino la consolidación de un modelo de gestión orientado a proteger y proyectar la reputación de Moeve como uno de sus principales activos, construir vínculos de confianza sólidos y articular una narrativa alineada con el propósito, los valores y los objetivos de la compañía tanto internamente como hacia el exterior”, señala Juan Llobell, director de Corporate Affairs de Moeve.

Con este movimiento, Moeve se suma a la tendencia de las principales multinacionales que apuestan por contar con un área de Corporate Affairs como palanca clave para la transformación sostenible, la innovación y la generación de valor compartido entre sus stakeholders.

La nueva denominación de Corporate Affairs refuerza así la integración y la alineación entre el propósito, la visión, los valores y la forma de relacionarse de Moeve con su entorno, y consolida una estructura fundamental para el desarrollo de la función en las próximas décadas.