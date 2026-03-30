El Ibex 35 arranca la sesión con una caída del 0,21% motivada por la subida de más de un 2% del precio del petróleo Brent, de referencia en Europa que ya se mueve por encima de los 115 dólares por barril, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

También el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 1,1%, hasta los 100,7 dólares por barril, en tanto que el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, escalaba un 2,5%, hasta los 55,92 euros por megavatio hora.

El valor del Ibex que despega

Por su parte el selectivo español se aleja cada vez más de los 17.000 puntos con la banca en negativo y con Enagás como líder absoluto en las subidas a primera hora del día (rozaba el 17% en la apertura).

Esta subida se explica principalmente por la propuesta de la CNMC de una nueva metodología de retribución para las redes de gas lo que mejora las perspectivas de ingresos, reduce el riesgo regulatorio y da estabilidad al dividendo.

Por ahora, la bolsa española balancea sobre los 16.800 puntos, gracias al repunte de las utilities.

Pausa en las conversaciones de paz

Durante las últimas semanas, el mercado ha estado operando bajo la premisa de que el conflicto en Oriente Medio sería contenido y de corta duración, permitiendo una rápida estabilización del petróleo por debajo de los 100 dólares, pero esa narrativa empieza a romperse.

El Nasdaq 100 ha entrado en corrección tras caer más de un 10% desde máximos, mientras el S&P 500 encadena su racha más larga de caídas semanales desde 2022.

Más allá del movimiento en sí, lo relevante es que el mercado empieza a cuestionar el escenario base que había sostenido las valoraciones.

La situación se complica además por la falta de claridad en el frente político. Mientras desde Estados Unidos se insiste en que las negociaciones con Irán avanzan, desde Teherán se niega cualquier progreso, generando un ruido que el mercado cada vez descuenta menos.

Las declaraciones sobre una guerra “casi ganada” ya no actúan como catalizador positivo, sino que aumentan la incertidumbre, al no estar claro si anticipan una escalada, una intervención más amplia o un alto el fuego.

Este cambio es relevante porque refleja una pérdida de credibilidad del mensaje político como guía para los inversores. El mercado ya no reacciona de forma automática a titulares o declaraciones, sino que exige señales concretas.

En la práctica, esto se traduce según los analistas en una mayor volatilidad y en movimientos más erráticos, con inversores que prefieren reducir exposición antes que anticipar escenarios basados únicamente en comunicación política.

Qué se espera esta semana

Según el analista de mercados, Manuel Pinto, esta semana el foco estará en el informe de empleo, clave para evaluar la solidez del mercado laboral en un contexto de presión inflacionaria.

También serán relevantes los datos de ISM, JOLTS y confianza del consumidor para medir el impacto del repunte energético. Creemos que la tendencia subyacente del empleo es de un crecimiento moderado pero positivo

El alza de los precios de la energía ha provocado que los mercados reduzcan las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Sin embargo, cualquier indicio de debilidad en el mercado laboral sería detectado por los responsables políticos estadounidenses, quienes tienen el doble mandato de lograr una inflación estable y un alto nivel de empleo.

Según datos de LSEG , los mercados estiman actualmente una probabilidad del 42% de un aumento de los tipos de interés durante 2026 .

Por su parte en la Eurozona es una semana corta debido a las vacaciones de Semana Santa, lo que es probable que los datos preliminares de inflación de marzo ofrezcan una primera idea de cómo los precios al consumidor se han visto afectados por el aumento vertiginoso del precio del petróleo debido a la guerra en Oriente Medio.

Las cifras de inflación de marzo marcarán el pulso de los precios en un entorno de energía al alza. Se espera un repunte impulsado por combustibles y fertilizantes, en un contexto de debilidad del euro.

El mercado británico estará atento a la evolución de los rendimientos y a los datos de crédito y vivienda, en un entorno de expectativas crecientes de subidas de tipos.

Los mercados ya anticipan aumentos de alrededor de tres cuartos de punto en los tipos de interés del Reino Unido para 2026 y una probabilidad del 73% de que el Banco de Inglaterra comience a subir el próximo mes, según datos de LSEG.

Esto representa un cambio drástico con respecto a antes del inicio de la guerra en Oriente Medio, cuando los mercados anticipaban dos reducciones durante 2026.

En Japón, el foco estará en la inflación y en el impacto del petróleo sobre la política monetaria. En China, los PMIs ofrecerán pistas sobre cómo las empresas están absorbiendo el aumento de costes.