La guerra de Irán ha roto los planes de Arabia Saudí para atraer inversión extranjera. El Gobierno del país acababa de crear Zonas Económicas Especiales con bajos impuestos para tratar de resultar competitivos en el ámbito internacional. Sin embargo, el estallido del conflicto bélico ha nublado esta decisión y ha generado una enorme desconfianza en la región.

En concreto, el pasado 26 de enero, el Consejo de Ministros de Arabia Saudí ha aprobado el Reglamento de aplicación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) bajo la autoridad de la Economic Cities and Special Zones Authority (EZCA).

Según explica Ernst & Young (EY), «este reglamento establece el marco para el desarrollo de actividades económicas dentro de las ZEE en Arabia Saudí y busca mejorar el entorno de inversión, incorporando requisitos específicos laborales y de cumplimiento».

El reglamento va a entrar en vigor 90 días después de su aplicación, es decir, a mediados de abril. Sin embargo, en medio de ese plazo, el país ha sufrido el estallido de la guerra de Irán, con bombardeos en la región y una grave crisis de suministro energético.

El plan de Arabia Saudí

En ese sentido, el plan de Arabia Saudí consiste en crear unas zonas especiales con unas condiciones tributarias competitivas. Las autoridades serán las encargadas de otorgar licencias y permisos para operar en estos espacios, con condiciones especiales en el impuesto sobre la renta, aduanas y zakat (limosna obligatoria en el Islam) a las entidades interesadas.

En concreto, las entidades licenciadas van a tributar «únicamente por el Impuesto sobre la Renta, sin zakat, y pueden acceder a exenciones de retención en la fuente para ciertas actividades autorizadas».

Por otro lado, con respecto al IVA, «las entregas de bienes hacia y entre entidades licenciadas pueden beneficiarse del tipo cero o quedar fuera de ámbito, siempre que los bienes estén bajo suspensión aduanera y vinculados a la actividad autorizada», asegura la consultora.

También «se suspenden los aranceles sobre bienes introducidos en estas zonas cuando estén afectos a actividades licenciadas y acogidos a un régimen de suspensión aduanera, con posibilidad de que la autoridad emita guías adicionales».

EY explica que «se prevé que las autoridades fiscales saudíes emitan una guía procedimental detallada para los procedimientos tributarios y aduaneros en las ZEE, en coordinación con la EZCA».

No obstante, ya se sabe que «las entidades deberán obtener licencia, fijar su sede principal en la ZEE correspondiente y operar como sociedad de responsabilidad limitada saudí, con oficina principal dentro de la ZEE».

En cuanto a las normas laborales, el plan «establece un marco laboral específico en el que la saudización y condiciones de empleo se definirán conjuntamente por la EZCA y el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social, incluyendo tasas de localización, salarios mínimos y posibles ajustes futuros».

En cuanto al idioma, los inversores que lleguen podrán usar el inglés, «además de árabe en comunicaciones y documentación, pero prevalecerá el árabe en caso de discrepancia». «Se permite contabilidad en inglés, con traducción al árabe cuando se solicite», explica EY.