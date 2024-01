El papel film es uno de esos productos que no pueden faltar en ninguna cocina. Sirve para conservar los alimentos frescos, evitar que se sequen o se contaminen, y también para cocinarlos al vapor o al microondas. Sin embargo, también es uno de los productos que más frustración genera a la hora de usarlo. ¿Cuántas veces has intentado cortar un trozo de papel film y se te ha quedado pegado, arrugado o rasgado? ¿O has perdido la punta del rollo y has tenido que buscarla con paciencia? Pues bien, Mercadona tiene la solución a todos estos problemas. Toma nota entonces, porque Mercadona ya tiene solución a la eterna pelea de cortar el papel film.

Mercadona tiene solución a la pelea de cortar el papel film

Mercadona ha decidido mejorar su papel film y ya arrasa en ventas, su Film Transparente Bosque Verde con sierra deslizante, un papel film que incorpora un sistema de corte innovador y eficaz que te hará la vida más fácil. Con este producto, podrás cortar el papel film con un solo gesto, sin tijeras ni cuchillos, y obtener un corte limpio y preciso. Además, el papel film tiene una excelente adherencia y resistencia, y es apto para todo tipo de alimentos y usos.

Lo que hace único a este producto es su sistema de corte con guillotina integrada. Se trata de una sierra deslizante que se encuentra en el borde de la caja, y que permite cortar el papel film con facilidad y seguridad. Solo tienes que tirar del papel film hasta la medida que necesites, y luego deslizar la sierra hacia abajo. El corte será rápido, exacto y uniforme, sin desperdiciar papel ni dejar restos. Además, la sierra tiene un sistema de bloqueo que evita que se salga de la caja o que se mueva cuando no la usas. Así, siempre sabrás dónde está la punta del rollo y podrás cortar el papel film sin problemas.

¿Qué ventajas tiene el Film Transparente Bosque Verde con sierra deslizante?

Además de su sistema de corte, este papel film tiene otras características que lo hacen ideal para la conservación de alimentos. Estas son algunas de sus ventajas:

Conservación de alimentos en la nevera: El papel film es perfecto para guardar los alimentos en la nevera y evitar que se resequen, se oxiden o se mezclen los olores. Puedes usarlo para envolver quesos, embutidos, frutas, verduras, restos de comida, etc. El papel film se adapta a la forma de los alimentos y los mantiene frescos y sabrosos.

Conservación de alimentos en el congelador: El papel film también es útil para congelar los alimentos y preservar su calidad y sabor. Puedes usarlo para congelar carnes, pescados, mariscos, masas, salsas, etc. El papel film evita que los alimentos se quemen por el frío o se formen cristales de hielo. Además, te permite organizar mejor el espacio en el congelador y etiquetar los alimentos con la fecha de congelación.

Utilización en microondas: El papel film es apto para usar en el microondas y cocinar los alimentos al vapor o calentarlos. Solo tienes que perforar el papel film para evitar la condensación y ponerlo sobre el recipiente que contenga los alimentos. El papel film es resistente al calor y no se funde ni se pega a los alimentos. Así, podrás cocinar de forma rápida, sana y limpia.

Mejor adherencia: El papel film tiene una gran capacidad de adherencia, lo que significa que se pega bien a los recipientes y a los alimentos, y no se despega ni se abre. Esto hace que el papel film sea más eficaz para conservar los alimentos y evitar que se derramen o se escapen los líquidos. Además, el papel film es transparente, lo que te permite ver el contenido de los recipientes y los alimentos sin necesidad de abrirlos.

Resistente al calor y congelación: Puedes usarlo tanto para conservar los alimentos en la nevera o el congelador, como para cocinarlos en el microondas. El papel film no se rompe ni se deteriora por el efecto del calor o el frío, y mantiene sus propiedades de adherencia y transparencia.

¿Qué tamaño y precio tiene el Film Transparente Bosque Verde con sierra deslizante?

El Film Transparente Bosque Verde con sierra deslizante tiene un tamaño de 80 metros, lo que te permite usarlo durante mucho tiempo y para diferentes usos. El precio de este producto es de 1,85 euros, lo que lo hace muy económico y competitivo. Puedes encontrarlo en cualquier supermercado Mercadona, en la sección de productos de limpieza y hogar.