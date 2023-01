Mercadona vuelve a hacerlo: versiona a una de las marcas más populares y es todo un éxito

Los snacks son muy importantes dentro de la alimentación, y conviene tener siempre a mano para recurrir a ellos en cualquier momento, por ejemplo entre comidas o cuando organizas una fiesta poner alguno de aperitivo. Hoy te mostramos un snack de Mercadona que lo está petando y que versiona a otras marcas con éxito, una práctica muy habitual en el supermercado valenciano… ¡tienes que probarlo!.

Mercadona tiene el toque mágico de versionar prácticamente cualquier producto de cualquier sección y tener éxito, algo que sucede especialmente en su sección de belleza con muchos cosméticos y también en la de alimentación con varios productos que son un éxito en otras marcas y que la cadena valenciana crea con su marca propia, o lleva a sus estanterías en marcas menos conocidas que las originales.

Los crunchy picante de Mercadona que tienes que probar

Se trata del Crunchy picante Munchos, un snack perfecto para matar el hambre o para picar algo viendo una serie, tan rico que querrás tomarte el paquete entero de una vez, aunque mejor que no. Actualmente está disponible en un paquete de 100 g con un precio de un euro.

Este crunchy picante de Mercadona es un snack que querrás tener en casa para cualquier momento que te pueda surgir, un aperitivo crujiente que consiste en unos palitos de maíz y que tiene en este caso un toque picante que hará arder tu boca y te flipará. Si te gusta lo picante, este snack te encantará, y además con su textura crujiente cada bocado será toda una experiencia.

En su lista de ingredientes encuentras principalmente maíz, aceites vegetales, aroma a picante, potenciadores del sabor, fructosa, sal, ajo seco y salsa de soja en polvo, entre otros. En cuanto a sus valores nutricionales, por cada 100 g de producto tiene 546 calorías, 4,2 g de grasas saturadas, 3,3 g de azúcares, 1 g de fibra alimentaria, 5,3 g de proteínas y 1,5 g de sal.

Es importante que tengas en cuenta que es un alimento muy calórico, por lo que debes consumirlo con moderación. No es recomendable que te comas todo el paquete de una vez viendo algo en la tele, pero si lo pones como snack y te comes unos cuantos palitos no pasará nada, un capricho de vez en cuando no viene mal.

Si quieres tener en casa un snack que te ayude a matar el hambre en un momento puntual o que forme parte de unos cuantos aperitivos en cualquier ocasión, este crunchy picante de Mercadona te encantará.