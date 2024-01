Mercadona triunfa con las ampollas con vitamina C que todo el mundo se está llevando

¿Quieres lucir una piel radiante, joven y sin manchas? Entonces no puedes perderte el producto estrella de Mercadona que está arrasando entre sus clientes: unas ampollas faciales con Vitamina C. Se trata de un tratamiento intensivo que aporta luminosidad, hidratación y uniformidad al rostro, además de combatir los signos de la edad y las manchas. Y lo mejor de todo: tiene un precio tan económico que ha provocado que todo el mundo se las esté llevando.

¿Qué son las ampollas con vitamina C de Mercadona?

Las ampollas faciales Skin Care Vitamina C 20% Deliplus de Mercadona son el producto cosmético del momento. Todo el mundo las quiere y se han hecho virales dados los resultados que aporta a la piel y el hecho de que solo cuesten 5 euros.

Estas son unas ampollas que se aplican sobre la piel del rostro, cuello y escote por la noche, antes de la crema hidratante. Cada ampolla contiene una fórmula ultra concentrada de tres derivados estables de vitamina C al 20%, potenciados con ácido ferúlico y extracto de regaliz. Estos ingredientes tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y despigmentantes, que ayudan a mejorar la apariencia de la piel.

¿Qué beneficios tiene la vitamina C para la piel?

La vitamina C es un nutriente esencial para el organismo, que también tiene múltiples beneficios para la piel. Entre ellos, se destacan los siguientes:

Aumenta la luminosidad : la vitamina C estimula la síntesis de colágeno, una proteína que aporta firmeza y elasticidad a la piel. Además, neutraliza los radicales libres, que son moléculas que dañan las células y provocan el envejecimiento prematuro.

Unifica el tono: la vitamina C también tiene un efecto exfoliante, que elimina las células muertas y las impurezas de la superficie de la piel. Así, se consigue una textura más suave y un tono más homogéneo.

¿Cómo se usan las ampollas con vitamina C de Mercadona?

Las ampollas con vitamina C de Mercadona se usan de forma muy sencilla, siguiendo estos pasos:

Agitar la ampolla antes de usar.

Sostener la ampolla con una mano y colocar el rompe ampollas sobre esta ejerciendo una ligera presión hacia un lado hasta oír click. Retirar el rompe ampollas y colocar el dosificador de la ampolla de forma que quede bien sujeto.

Verter el contenido que sea necesario sobre la mano apretando el dosificador.

Aplicar sobre la piel limpia y seca del rostro, cuello y escote antes de la crema.

Masajear hasta su completa absorción.

¿Qué precauciones hay que tener al usar las ampollas con vitamina C de Mercadona?

Las ampollas con vitamina C de Mercadona son un tratamiento muy concentrado, que puede no ser adecuado para todos los tipos de piel. Por eso, hay que tener en cuenta las siguientes precauciones:

No usar en pieles sensibles : las ampollas con vitamina C pueden causar irritación, enrojecimiento o picor en las pieles más delicadas. Por eso, se recomienda hacer una prueba de tolerancia en una zona pequeña antes de usar el producto. Si se observa irritación, suspender su uso.

: las ampollas con vitamina C pueden causar irritación, enrojecimiento o picor en las pieles más delicadas. Por eso, se recomienda hacer una prueba de tolerancia en una zona pequeña antes de usar el producto. Si se observa irritación, suspender su uso. No combinar con otros tratamientos intensivos: las ampollas con vitamina C pueden interferir con otros productos que contengan retinol, ácidos, tratamientos profesionales de acné, peelings o similares. Por eso, se aconseja no usarlos simultáneamente, sino alternarlos o espaciarlos en el tiempo.

las ampollas con vitamina C pueden interferir con otros productos que contengan retinol, ácidos, tratamientos profesionales de acné, peelings o similares. Por eso, se aconseja no usarlos simultáneamente, sino alternarlos o espaciarlos en el tiempo. Usar protector solar: las ampollas con vitamina C pueden aumentar la sensibilidad de la piel al sol, lo que puede provocar quemaduras o manchas. Por eso, se recomienda usar un protector solar de alto factor durante el día, y evitar la exposición directa al sol.

las ampollas con vitamina C pueden aumentar la sensibilidad de la piel al sol, lo que puede provocar quemaduras o manchas. Por eso, se recomienda usar un protector solar de alto factor durante el día, y evitar la exposición directa al sol. Conservar adecuadamente: las ampollas con vitamina C pueden perder su efectividad si se exponen al calor o a la luz. Por eso, se deben conservar en un lugar fresco y oscuro, a una temperatura inferior a 35°C. El color del producto puede oscurecerse con el tiempo, pero esto no afecta a su calidad.Las ampollas con vitamina C de Mercadona se pueden comprar en cualquier supermercado de la cadena, o a través de su tienda online. El precio es de 5 euros la caja de 7 ampollas, lo que supone un coste de 0,71 euros por ampolla. Cada ampolla tiene una duración de 48 horas una vez abierta, por lo que se recomienda usarla en dos noches consecutivas.

Como puedes ver las ampollas con vitamina C de Mercadona son un producto que ha causado furor entre los amantes de la cosmética, por sus múltiples beneficios para la piel. Se trata de un tratamiento intensivo que aporta luminosidad, hidratación, uniformidad, y que combate las manchas y los signos de la edad. Además, tiene un precio muy asequible y una fácil aplicación. Eso sí, hay que tener en cuenta algunas precauciones, como no usarlas en pieles sensibles, no combinarlas con otros tratamientos intensivos, usar protector solar y conservarlas adecuadamente. Si quieres probarlas, no dudes en acercarte a tu Mercadona más cercano o comprarlas online.