El nuevo producto de Mercadona te hace sentir como recién salida de la peluquería, es uno de esos básicos que no podemos dejar de comprar una y otra vez. Se trata de una revolución para todas las melenas, el producto más deseado de esta temporada, un acondicionador instantáneo. Este producto es uno de los que no debemos olvidar jamás, no solo desenreda el cabello, también lo hidrata, algo fundamental para que quede una melena bonita, idéntica a la que nos dejan las manos expertas de cualquier peluquería. Por solo 2 euros, Mercadona nos hará sentir como peinadas por profesionales cada día.

Como recién salida de la peluquería, así te hace sentir Mercadona con su nuevo acondicionador

View this post on Instagram A post shared by belleza&productosdelimpieza (@corpasibelleza)

El nuevo acondicionador de Mercadona es toda una revolución, se trata de un acondicionador instantáneo. Si eres fan de la marca conocerás el famoso acondicionador bifásico que nos cambió la vida, no solo era capaz de hidratar el pelo, también lo protegía del calor y de los elementos meteorológicos.

Mercadona tiene a grandes peluqueros y expertos en el cabello trabajando para darnos los mejores productos tal como ha demostrado en el pesado y vemos en este producto de peluquería. A un precio realmente bajo tenemos lo mejor para nuestra melena. Es imposible no llevarse una sorpresa al probar el champú de 1 euro de Mercadona, nos deja una melena como uno de los de marca hasta tres veces más caro.

Con este acondicionador nos pasará lo mismo, no llega a los 2 euros la inversión mensual que haremos en Mercadona para conseguir una melena sacada de peluquería en casa. Este acondicionador instantáneo HYDRA para cabello normal está elaborado con extracto de flor de cactus, aceite de coco 100% natural filter uva / uvb, tiene todo lo necesario para hidratar al máximo nuestra melena.

Si tienes rizos sabrás la importancia de este elemento, los rizos suelen necesitar mucha más hidratación para que queden bonitos. El pelo liso, de igual forma, debe hidratarse bien para conseguir que la plancha o el viento, no lo sequen en exceso. Por lo tanto, tengas la melena que tengas, debes probar esta maravilla de Mercadona.

Un aliado para tu cabello nunca ha sido tan barato y eficaz. Si aún no conoces la grandeza de los champús y acondicionadores de Mercadona puedes empezar con uno de los mejores. Este acondicionador instantáneo ya está provocando retenciones en la sección de perfumería de Mercadona, promete ser uno de los más vendidos de la temporada.