Mercadona soluciona tus cenas con la guarnición sana y fácil que puedes preparar en pocos minutos

A veces, lo más complicado de preparar la cena no es cocinar, sino decidir qué poner en el plato cuando llegas a casa y además, no tienes ganas de complicarte la vida . Y ahí es donde los productos que ya vienen listos para saltear se convierten en auténticos salvavidas. Mercadona tiene varios, pero uno destaca especialmente por lo práctico que resulta. Se trata del salteado de verduras asadas Hacendado ultracongelado, un básico que muchos clientes incluyen en su compra semanal porque permite resolver una comida en diez minutos y sin apenas esfuerzo. Descubre el porqué este salteado es ya la mejor guarnición de Mercadona, y cómo sacarle todo el partido.

Este paquete de 400 gramos, que cuesta 1,70 euros, combina verduras asadas en trozos grandes y naturales, lo que lo diferencia de las típicas mezclas congeladas repletas de agua o muy trituradas. Aquí el objetivo es otro dado que lo importante es que la verdura quede con textura, que mantenga sabor y que se pueda utilizar como guarnición, como base para un plato completo o incluso como acompañamiento rápido para carnes, pescados o legumbres. De este modo, Mercadona lo presenta como una opción para tener siempre a mano en el congelador, lista para usar sin descongelar y perfecta para esos días en los que el tiempo apremia y el cuerpo pide algo más ligero.

Mercadona soluciona tus cenas con la guarnición sana y fácil

El contenido de esta guarnición de Mercadona es sencilla y eso juega a su favor. El salteado lleva calabacín, cebolla, berenjena, pimiento rojo y pimiento amarillo, todos asados previamente para potenciar su sabor. Al estar troceados en dados grandes, mantienen mejor la estructura durante el cocinado y no quedan blandos ni aguados, algo que preocupa mucho a quienes suelen evitar las verduras congeladas por experiencia previa.

El hecho de que vengan asadas marca la diferencia. No es lo mismo saltear verduras crudas que ya han pasado por un primer proceso térmico que concentra el sabor. De hecho, este detalle hace que puedan convertirse en la base de un plato completo sin necesidad de añadir mucho más: unas especias, un poco de aceite y quizá un toque de sal bastan para tener un plato listo.

Se cocinan en minutos y no requieren descongelación

Una de las mayores ventajas es el tiempo de preparación. El paquete incluye instrucciones claras:

En sartén: 8 minutos, directamente desde el congelador.

8 minutos, directamente desde el congelador. En freidora de aire : 14–16 minutos a 180 ºC.

: 14–16 minutos a 180 ºC. En horno: 10 minutos a 180–200 ºC.

10 minutos a 180–200 ºC. En microondas: 10 minutos a potencia máxima.

Esta variedad de opciones permite adaptar la preparación al tipo de cocina que tengas en casa. Si lo que buscas es rapidez sin ensuciar, la sartén o el microondas funcionan muy bien. Si quieres un acabado más dorado, el horno o la airfryer dan un resultado más sabroso.

No es necesario añadir agua, y el aceite es opcional dependiendo del punto de salteado que prefieras.

Una guarnición sana para equilibrar cualquier cena

Además de lo práctico, este producto destaca por su perfil nutricional. Por cada 100 gramos, aporta 46 kcal, muy pocas grasas (0,1 g), 2,9 g de fibra y una cantidad moderada de carbohidratos procedentes de la propia verdura. Esto lo convierte en una opción muy ligera y apta para casi cualquier tipo de dieta.

Como guarnición, ayuda a completar platos que, de otro modo, quedarían desequilibrados ya sea una pechuga de pollo, un filete a la plancha, un pescado al vapor o incluso un plato de pasta. También puede mezclarse con arroz, quinoa, cuscús o legumbres para crear cenas completas sin grandes complicaciones.

Muchos usuarios lo utilizan incluso como base para preparar pisto rápido, fajitas vegetales o revueltos. Su versatilidad es precisamente lo que hace que siempre haya un hueco para él en el congelador.

Buena relación calidad-precio y pensado para el uso diario

Por 1,70 euros, se obtiene una cantidad suficiente para dos personas o para una cena completa si lo utilizas como base de plato. En comparación con la compra de verduras frescas, no solo sale a buen precio, sino que evita que parte de la compra se estropee en la nevera. Tener bolsas de verduras listas para cocinar es, además, una forma sencilla de incorporar más vegetales en el día a día sin tener que lavar, pelar ni cortar nada.

El envase también incluye recomendaciones de conservación (siempre a -18 ºC y sin volver a congelar una vez abierto), y su preparación ultracongelada permite que las verduras mantengan mejor sus propiedades hasta el momento de cocinar.

En definitiva, este salteado se ha convertido en un pequeño aliado en muchas cocinas por una razón muy simple y es que funciona. No pretende competir con un plato elaborado, pero sí resuelve la cena de manera rápida, sana y sin complicaciones. Basta con abrir la bolsa, echarla a la sartén y esperar unos minutos. Sin duda, la mejor guarnición que puedes encontrar en Mercadona, e incluso un sólo plato que es perfecto para cenar.