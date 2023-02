Mercadona arrasa con la paleta de sombras que es idéntica a la de Too Faced

Se acerca la temporada de primavera por lo que nada mejor que elegir entre las novedades que las firmas de cosmética y maquillaje presentan estos días. También Mercadona, si tenemos en cuenta que su sección de cosmética es una de las más visitadas y de hecho, muchos de sus productos suelen acabar viralizándose. Es lo que ha ocurrido con su nueva paleta de sombras que muchas clientas comparan ya con la más famosa de Too Faced y que tienes a un precio increíble. La paleta de sombras de Mercadona que se convertirá en tu favorita.

Mercadona lanza la paleta de sombras más deseada

Too Faced es una de las firmas de cosmética más importantes en el mundo y entre sus productos, sus paletas son siempre lo más vendido. Sin embargo, muchas veces o bien se nos escapan de presupuesto o también puede ocurrir que se lancen primero en Estados Unidos y hasta que llegan a España pasan unas semanas e incluso meses. Por suerte tenemos alternativas «low cost» muy interesantes y la más vendida de todas la tienes en Mercadona donde está arrasando una paleta en concreto que va a ser la que más utilices a partir de ahora.

Se trata de la paleta de sombras de ojos Nude Deliplus en la que vas a encontrar diferentes tipos de sombras de acabado mate, satinado, metálico, perlado y glitter, pero todas ellas con tonalidades neutras o «nude» para un maquillaje de ojos elegante y muy apropiado para lo que nos queda de invierno y comienzo de la primavera. Una paleta completísima que se compara con la Born This Way Nude de Too Faced pero cuyo coste es de tan sólo 8 euros.

Una paleta de sombras que cuenta con un total de 20 sombras con tonalidades que van desde el rosa más claro al lila o el borgoña, con acabados que como decimos son mate, satinados o también con efectos metálico y de purpurina. Con sólo una paleta lograrás todo tipo de maquillaje e incluso combinando estas sombras de acabados distintos, puedes conseguir que tu mirada luzca o más ligera o mucho más recargada.

La paleta «Nude» de Mercadona destila también elegancia en su presentación. La paleta se presenta en un estuche precisamente de tono «nude» que es perfecto para meter en tu neceser de maquillaje o para llevar en el bolso si necesitas maquillarte fuera de casa.

Ya lo sabes. Por sólo 8 euros tienes esta paleta de sombras con la que lograr todo tipo de maquillaje tanto de día como de noche. Disponible en las tiendas físicas de Mercadona así como en su tienda online.