El mercado detrás del ‘Funko Pop’: cuando coleccionar se vuelve inversión

Las famosas figuras de Funko Pop no son simplemente coleccionables. Adquirirlas puede llegar a representar una inversión a futuro, porque en muchos casos, se revalorizan con el tiempo. Así, los Funkos han generado un mercado en toda regla, existiendo modelos que han llegado a venderse por 5.000 euros en el mercado de segunda mano de estas figuras, con todo sistema de etiquetado que permite identificar cuáles son más valiosos.

Los Funkos son figuras de vinilo que representan personajes de series, películas, programas de televisión, videojuegos e incluso marcas. Son populares por todo el mundo entre los coleccionistas y admiradores de las distintas fuentes de entretenimiento.

Si bien estos pueden ser adquiridos como mera decoración, pueden constituir una inversión importante si se conoce el mercado adecuadamente. Los Funkos se pueden comprar en dos mercados. Por un lado, se pueden adquirir nuevos en retails como Amazon, Fnac, El Corte Inglés o la propia web de Funko Pop, o en ciertos eventos como convenciones. En el mercado de primera mano el precio está, en la gran mayoría de los casos, entre los 15 y los 22 euros.

Por otro lado, y siendo un mercado mucho más profundo, se pueden comprar de segunda mano, ya sea en aplicaciones de compra-venta, en tiendas, o en webs especializadas. En este caso, los precios no tienen límites: dependiendo de las condiciones y la rareza de la figura, su precio puede superar los 5.000 euros.

Como ya adelantamos, los funkos pueden pertenecer a distintas ediciones, series etcétera, identificables a través de sus etiquetas. Algunas de las etiquetas y ediciones más comunes incluyen:

Sin pegatina: son los más comunes , y por lo tanto los que menos valor tienen.

, y por lo tanto los que menos valor tienen. Etiqueta «exclusiva»: esta etiqueta indica que la figura se ha producido en cantidades limitadas y se venden en lugares concretos.

y se venden en lugares concretos. Etiqueta de convención: Aparece el logo, el año y la ciudad de la convención en la que ha sido presentada. Son especialmente valiosos .

. Edición limitada: la figura que se produce en un número limitado de unidades.

de unidades. Etiqueta de tienda: Los Funko Pop con esta etiqueta son aquellos producidos para tiendas concretas como Amazon, en un área o país en concreto.

Los ‘Funko Pop’ digitales

Los Funkos NFT son una variante de los Funko Pop creada en 2021, cuando la compañía decidió adentrarse en el mercado digital. La diferencia es que los Funko NFT son figuras digitales que se almacenan en una cadena de bloques de una criptomoneda, siendo de propiedad única, lo que los hace más valiosos.

Este tipo de Funko se crean usando la tecnología blockchain, que es un sistema de registro de datos descentralizado que permite la creación y el intercambio de activos digitales. Esto implica que cada uno de ellos es único y no puede ser replicado o falsificado.

Los Funkos digitales pueden ser adquiridos y vendidos en plataformas de compra-venta online, en las que se determina el precio a través de la ley de la oferta y la demanda. Muchos de ellos son ediciones limitadas, lo que los hace muy valiosos y deseados por coleccionistas. Incluso hay Funkos Digitales de que se pueden intercambiar por figuras físicas de la marca.