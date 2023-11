Meliá prevé un buen 2024 por la anticipación de las reservas y el adelanto de la temporada de verano

La hotelera Meliá anticipa que el próximo ejercicio será positivo para el sector turístico. En concreto, la compañía presidida por Gabriel Escarrer tiene «perspectivas positivas en hoteles vacacionales gracias a la mayor anticipación de las reservas que permiten alargar las temporadas de apertura en varios destinos».

De cara al cuarto trimestre, Meliá explica en sus resultados trimestrales que se prevén mejoras en ocupación y tarifa para los hoteles urbanos. En el segmento vacacional, por su parte, advierte una evolución positiva en las Islas Canarias, que ya registra para la temporada de invierno (noviembre a abril) un 26,5% más de reservas en términos homogéneos que en la pasada temporada. Además, se perfila como un destino seguro frente a otros destinos vacacionales competidores.

«En un contexto macroeconómico que sigue deparándonos cierta incertidumbre, nuestra compañía mantiene una visión positiva, con un nivel de reservas en libros que superan las registradas en las mismas fechas del año anterior y con perspectivas de mejora en destinos tan importantes para los próximos meses del año como México, República Dominicana, Canarias y Cabo Verde, junto a las grandes ciudades europeas y destinos asiáticos», ha afirmado el presidente ejecutivo y consejero delegado de la compañía, Gabriel Escarrer.

La firma mallorquina ha hecho hincapié en que el ejercicio actual ha tenido un buen desempeño. Meliá asegura que la evolución de los hoteles vacacionales superó la registrada en 2022, con los mejores desempeños en hoteles de Baleares y costas peninsulares. En el segmento vacacional destacan los mercados británico y español.

A lo largo de los nueve primeros meses de 2023, la hotelera ha registrado una mejora del 10,9% del RevPAR (Ingresos por habitación disponible) tanto en el segmento urbano como en el vacacional. En el primero, ha señalado que esto se debe a un mix de «positivas ocupaciones y tarifas, con Barcelona y Sevilla liderando el crecimiento».

Nuevas aperturas

Meliá continúa con su estrategia de priorizar el crecimiento en sus principales destinos vacacionales. Hasta ahora, la hotelera ha abierto 8 hoteles que suman 1.514 habitaciones, llegando a nuevos países como Albania o Malta. Asimismo, ha reforzado su presencia en España y ha ampliado su portfolio en África con la apertura del Ngorongoro Lodge; y en Asia Pacífico, con aperturas en Vietnam, Tailandia y Malasia, entre otros.

En cuanto a las nuevas firmas, Meliá ha rubricado hasta septiembre de este año, 18 nuevos hoteles con más de 3.500 habitaciones, todas ellas bajo fórmulas asset-light (fundamentalmente gestión o franquicia). No obstante, la compañía prevé firmar al menos otros 12 hoteles hasta final de año, sumando más de 7.000 nuevas habitaciones.

En definitiva, espera dar un fuerte impulso a su expansión con 26 aperturas programadas de aquí a final de 2024, entre las que destacan el Gran Meliá Palazzo Cordusio y otro hotel, también ubicado en Milán, bajo la marca The Meliá Collection, que consolidarán su presencia en la ciudad italiana con productos de lujo. Durante 2024, la firma crecerá también en otras capitales europeas con hoteles como el ME Lisboa y el ME Malta, así como en América, donde prevén abrir 10 nuevos hoteles en destinos como México, además de continuar impulsando su crecimiento en Oriente Medio.