Mapfre fortalece su compromiso con el sector HORECA en la celebración del Día de la Hostelería

Mapfre repite su presencia en la XI edición del Día de la Hostelería, la jornada dedicada a poner en valor la actividad de restaurantes, cafeterías, compañías de catering, grandes, medianos y pequeños empresarios, así como a todos los trabajadores que dan vida al sector. La iniciativa, puesta en marcha por la empresa de distribución hostelera Makro, celebra su acto central el 14 de octubre, evento del que Mapfre será la aseguradora.

La cita se consolida como una de las fiestas institucionales más representativas del colectivo, un encuentro que servirá para celebrar a uno de los grupos más influyentes en la economía y cultura nacional. Reunirá a cientos de profesionales, instituciones y afines en uno de los espacios emblemáticos y al aire libre de la capital, el Autocine de Madrid, donde Mapfre contará con presencia de marca por todo el enclave.

Simultáneamente, para celebrar el Día de la Hostelería y afianzar la relación con los clientes, Mapfre ha desarrollado, junto a Aplus Gastromarketing, un juego interactivo con preguntas específicas sobre hostelería. Para acceder, será necesario escanear los QRs alojados en las oficinas que Mapfre tiene en siete centros Makro: Alcobendas, Barajas, Leganés, Palma, Elche, Murcia y Valencia. Los ganadores entrarán a participar en el juego, mediante el que accederán a exclusivos regalos otorgados en el propio centro.

“El Día de la Hostelería es una oportunidad extraordinaria para visibilizar y aplaudir el esfuerzo de un sector que es el alma de nuestra economía, nuestra cultura y nuestro día a día. En Mapfre, nuestro compromiso con los hosteleros va mucho más allá de ofrecer una póliza de seguros; nos esforzamos diariamente por ser un aliado de confianza que les aporte tranquilidad”, señala José Luis Iranzo, director del área de negocio de Empresas de Mapfre España

Mapfre con la hostelería

Con más de 75.000 clientes pertenecientes al sector HORECA, Mapfre es una de las aseguradoras de referencia en el sector. Cuenta con una propuesta de valor que comprende las necesidades y demandas de un colectivo en constante crecimiento. El número de establecimientos ha aumentado en los últimos años un 6% con respecto a la última cifra, registrada en 2021. Y las proyecciones indican que la tendencia seguirá al alza, con la capacidad de aumentar otro 7% en 2028.

Ante esta perspectiva, Mapfre cuenta con una oferta aseguradora adaptada a los crecientes desafíos que encara la hostelería. Entre los servicios más solicitados, se encuentran la cobertura de responsabilidad civil y defensa jurídica, pérdida de beneficios, protección frente a riesgos cibernéticos, asistencia 24 horas, reforma y vigilancia del local o soluciones en el trabajo y fidelización de los profesionales. En el Manual de Soluciones para la Hostelería, elaborado conjuntamente por Mapfre y Makro, el cliente puede consultar los riesgos y soluciones que ofrecen ambas entidades para el sector HORECA.

Mapfre es la principal aseguradora española en el mundo. En España cuenta con 7,2 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados en este país y 3.200 oficinas distribuidas por todo el territorio. En 2025, las primas de Mapfre en España crecieron un 11,1%, hasta los 9.622 millones de euros y el beneficio neto ascendió a 436 millones de euros, un 24,5% más que en el ejercicio anterior.