Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana y divulgador del liberalismo, ha concedido una entrevista a OKDIARIO para hablar sobre su nuevo libro, Socialismo, la ruina de España. En él, el autor expone las claves económicas que han hecho crecer a los países, con un especial énfasis en las políticas que se han aplicado en la historia reciente de España. El politólogo considera que los diferentes gobiernos que han pasado por Moncloa han escogido una deriva equivocada, algo que ha conducido a los españoles a tener «en el mismo nivel de riqueza que hace 20 años».

PREGUNTA.- ¿Qué hizo mal Rajoy?

RESPUESTA.- Rajoy fue peor que Zapatero. Rajoy ha sido el peor presidente que ha tenido la democracia española. Y lo ha sido por tres motivos. En primer lugar, porque fue un traidor. Traicionó a todos los españoles que le votaron. Tú no puedes llegar al poder prometiendo que vas a hacer lo contrario que lo que venía haciendo Zapatero (despilfarrar gasto público, aumentar los impuestos, etc) y mantener todo lo malo o empeorarlo. En el segundo Consejo de Ministros del Gobierno del PP, Soraya Sáenz de Santamaría sale a la palestra y anuncia la mayor subida de impuestos en el IRPF que había registrado hasta entonces España.

En segundo lugar, dividió a la derecha. Rajoy dividió un partido que unificaba las distintas tendencias dentro del centro-derecha o derecha. Las dividió en tres. De su gestión nacieron Vox y Ciudadanos a nivel nacional. Hubo muchos populares descontentos que se fueron. Y en tercer lugar, Rajoy ha sido el hacedor de Pedro Sánchez. Pudo evitar la llegada de Pedro Sánchez y no la evitó. Así que, para mí, sin ningún género de dudas, ha sido el peor presidente que ha tenido la democracia española.

P.- Pero, con Sánchez estamos creciendo y la economía va como un cohete, ¿no?

R.- Todo en Pedro Sánchez es mentira. Todo es manipulación y todo relato. Lo único de lo que se ocupa es del relato, de los titulares, de cómo controlar los medios de comunicación y de cómo manipular a sus votantes. Él sabe que no puede manipular a todos. Él únicamente se dirige a sus votantes. Los conoce muy bien, tanto es así que ahí están las encuestas, que le siguen dando un suelo próximo al 30% del electorado, a pesar de todos los escándalos de corrupción, de la nefasta gestión que llevó a cabo durante la pandemia, de apagones, de colapsos de trenes…

Pero vayamos al tema económico. Olvidémonos del crecimiento del PIB que vende el gobierno. La economía española crece, pero, ¿por qué crece? Básicamente por dos razones, el incremento del gasto público y el incremento de la población. Cuando aumenta la población, también crece el PIB. En España, han entrado en los últimos años más de 3 millones de personas. Vamos camino hacia los 50 millones de habitantes y esto no es fruto de un crecimiento demográfico, sino de la llegada de inmigrantes, especialmente irregulares.

Lo que pretende hacer el Gobierno es regularizar a todos esos millones de inmigrantes ilegales que llegan a España. ¿Con qué razón o con qué motivo? Bueno, primero se regularizan y luego se les concede nacionalidad. Con eso ya pueden votar. O sea, que mucho cuidado porque Pedro Sánchez no está muerto y lo podemos tener durante muchos años, a pesar de que el PP ya lo da por finiquitado.

El crecimiento no es sostenible, no es un crecimiento sano. Está impulsado por estos dos factores. Además, nos estamos recuperando de la brutal recesión que sufrimos en el año 2020. España, durante la pandemia, fue uno de los países ricos que cosechó una peor gestión desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. Tan sólo Argentina lo hizo peor.

La recesión en España superó el 10% del PIB. Y no me vale eso de que España estuvo más afectada que otros países porque es una potencia turística. También es una potencia turística Francia y no sucedió lo mismo. La caída del PIB que sufrió España en el año 2020 fue consecuencia de que se hicieron muy mal las cosas. Pedro Sánchez y su Gobierno tomaron medidas muy tarde y las tomaron mal. Y encima, la aplicación de medidas se retrasó por una cuestión puramente política. Había que celebrar el aquelarre feminista del 8M. Eso costó decenas de miles de vidas.

La economía se cerró y se produjo una caída del PIB del 10%. Por lo tanto, nos estamos aún recuperando de ese palo. En términos de renta per cápita, el PIB per cápita de España, una vez descontada la inflación, es decir, en términos reales, se ha mantenido estancado durante estos últimos años. De hecho, prácticamente estamos en el mismo nivel de riqueza que estábamos hace 20 años. Son 20 años perdidos desde el punto de vista de riqueza.

El sueldo más frecuente en España a día de hoy son 15.000 euros brutos al año. Cada vez son más las familias que aunque tengan trabajo no les llega, no les alcanza para vivir con ciertas comodidades. Tener un sueldo de 15.000 euros al año… Tú se lo intentas explicar a un norteamericano y se queda alucinado, porque eso es lo que gana una camarera en propinas en un bar de mala muerte de Wisconsin.