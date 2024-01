Malas noticias para estos pensionistas: les va a bajar la pensión más de 100 euros

La Seguridad Social en nuestro país, encargada de velar por el bienestar de los ciudadanos, ha implementado medidas que afectan la cuantía de las pensiones, especialmente las no contributivas. Aunque estas prestaciones tienen como objetivo asegurar ingresos mínimos a personas en situación de vulnerabilidad, es importante destacar que la cuantía puede variar considerablemente y, en algunos casos, descender hasta los 129 euros mensuales. Este hecho puede sorprender, pero la realidad es que la Seguridad Social tiene la facultad de suspender o reducir la cuantía de una pensión, incluso por debajo del mínimo establecido.

Reducción de la pensión

En España, el número de pensionistas asciende a 10,6 millones, de los cuales aproximadamente 450.000 son beneficiarios de pensiones no contributivas. Aunque pudiera pensarse que una pensión no contributiva es inalterable, la verdad es que las circunstancias económicas y personales del beneficiario pueden influir significativamente en el monto final. En el caso de las pensiones no contributivas, la cuantía puede disminuir hasta los 129 euros, dependiendo de los ingresos del beneficiario.

Los últimos datos proporcionados por la Seguridad Social revelan que, al cierre de 2023, más de un millón de pensionistas percibían una pensión inferior a los 450 euros. Esta realidad pone de manifiesto que la Seguridad Social, en ocasiones, abona pensiones que se sitúan en el umbral mínimo o incluso por debajo de este, generando situaciones económicas desafiantes para los beneficiarios.

La cuantía de las pensiones no contributivas no es fija y varía en función de múltiples factores. Según el IMSERSO, entidad gestora junto con las Comunidades Autónomas de estas pensiones, la cuantía individual actualizada para cada pensionista se establece considerando el número de beneficiarios que comparten el mismo domicilio, sus rentas personales y/o las de su unidad económica de convivencia. Esta cuantía se sitúa en un rango entre 517,90 euros y 129,48 euros, según las actualizaciones de 2024. Es esencial destacar que la cuantía no puede ser inferior al 25% del importe establecido.

Los motivos por los cuales la pensión puede descender a los 129 euros están vinculados al proceso anual de declaración de rentas que deben llevar a cabo todos los beneficiarios de una pensión no contributiva. Este trámite, que se realiza durante el primer trimestre del año, tiene como propósito determinar si el pensionista sigue cumpliendo los requisitos para recibir la pensión no contributiva. Además, sirve para actualizar la cuantía de la pensión en función de los ingresos declarados por el pensionista y los miembros de su unidad de convivencia.

Si el pensionista tiene otros ingresos además de la pensión no contributiva, la cuantía de esta se verá reducida proporcionalmente. Por ejemplo, un pensionista con ingresos de 7.249 euros podría tener derecho a la pensión, pero probablemente recibiría el mínimo del 25%, es decir, 129,48 euros.

La declaración anual de renta es un trámite obligatorio, establecido en el artículo 372 del Real Decreto Legislativo 8/2015. La no presentación de este trámite conlleva la suspensión de la pensión por parte de la Seguridad Social. Es fundamental que los beneficiarios cumplan con este requisito para garantizar la continuidad de su pensión no contributiva.

La pensión también puede subir

A pesar de la posibilidad de reducción, es importante señalar que la cuantía de las pensiones no contributivas también puede aumentar. Los beneficiarios tienen la opción de solicitar una regularización y revisión de su pensión a través de la sede electrónica del IMSERSO. Este proceso implica comunicar cualquier variación en su convivencia, estado civil, residencia y recursos económicos propios o familiares que puedan incidir en la conservación del derecho o en la cuantía de su pensión. La administración tiene 30 días para procesar y actualizar la variación, y se destaca que cualquier importe percibido indebidamente debe ser devuelto por los beneficiarios.

Por tanto, la Seguridad Social en España ejerce un control riguroso sobre las pensiones no contributivas, ajustando las cuantías de acuerdo con los ingresos y las circunstancias de los beneficiarios. Aunque la posibilidad de que la pensión descienda hasta los 129 euros pueda generar inquietud, es crucial comprender que este proceso se lleva a cabo para garantizar una distribución equitativa de recursos y asegurar que aquellos en mayor necesidad reciban el apoyo adecuado.

El sistema de pensiones no contributivas en España, si bien busca proporcionar una red de seguridad financiera para aquellos en situación de vulnerabilidad, también refleja la complejidad de equilibrar los recursos disponibles. La variabilidad en la cuantía de estas pensiones destaca la importancia de un enfoque personalizado que considere las circunstancias individuales de cada beneficiario.

Además, la transparencia y la obligatoriedad de la declaración anual de rentas sirven como mecanismos para garantizar la equidad y la justa distribución de los recursos, asegurando que las pensiones no contributivas cumplan su propósito de proporcionar un sustento mínimo y acceso a servicios médicos y farmacéuticos gratuitos.

Es fundamental destacar que, a pesar de la posibilidad de reducción de la cuantía, el proceso de revisión y regularización también abre la puerta a incrementos en la pensión no contributiva. Los beneficiarios tienen la capacidad de comunicar cambios relevantes en su situación, ya sea en la convivencia, estado civil o recursos económicos, lo que puede resultar en ajustes positivos en la cuantía de su pensión.