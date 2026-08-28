Madrid se queda sin entradas para el estreno de ‘Tierra Salvaje’

El «no hay billetes» llega días antes del estreno de Tierra Salvaje y confirma la magnífica acogida del público madrileño a la gran ópera del China National Opera & Dance Drama Theater.

La ciudad de Madrid es además la primera parada de la gira europea de la producción, que continuará en la Salle Pleyel de París los días 5 y 6 de septiembre.

El interés despertado en Madrid marca el arranque de un recorrido que devuelve la obra a los escenarios europeos casi tres décadas después. Tierra Salvaje, con música de Jin Xiang y libreto de Wan Fan sobre la obra de Cao Yu, es un drama de amor, venganza y destino que The New York Times consagró llamando a su compositor «el Puccini oriental».