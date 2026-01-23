Lopesan Hotel Group destaca en FITUR el próximo lanzamiento de su nueva división MICE

Los proveedores profesionales que han participado en la agenda profesional de Lopesan Hotel Group en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) han tenido la oportunidad de conocer los planes vinculados al desarrollo de la industria turística desde un prisma marcado por la sostenibilidad y la protección de los entornos en los que desarrolla su actividad la compañía, así como el anuncio del lanzamiento de una nueva división dedicada al segmento de reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones (MICE).

El sello Lopesan for Good engloba la estrategia de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa del Grupo Lopesan. Este distintivo no es un certificado externo tradicional, sino que es una marca propia que define el compromiso ético y ambiental de la compañía con un horizonte fijado en el año 2030, por lo que tendrá especial relevancia en la próxima apertura de los tres nuevos hoteles en Punta Cana, así como en la reforma que se está llevando a cabo en el Hotel Miguel Ángel de Madrid.

Precisamente, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero de Turismo, Carlos Álamo, pudieron analizar los detalles de los próximos proyectos de la compañía, de la mano del consejero delegado del Grupo Lopesan, Francisco López, y del director general de Lopesan Hotel Group, José Alba.

Lopesan for Good es una estrategia que se alinea plenamente con el modelo de sostenibilidad integral que impulsa el Cabildo insular. El encuentro reforzó la visión compartida de convertir a la isla en un destino líder en la descarbonización de su principal industria, con el turismo actuando como un motor de regeneración para el territorio.

Excelencia premiada por su visión de futuro

El Grupo Lopesan ha sido distinguido en la X edición de los Premios CaixaBank Canarias “A la innovación y modernización de empresas turísticas”, en una nueva categoría, estrenada este año, dedicada a la “Internacionalización”. El reconocimiento, además de poner en valor la capacidad de la compañía para liderar procesos de transformación y modernización, señalando su papel fundamental en la dinamización de la economía regional, pone el foco en la trayectoria del Grupo Lopesan fuera del archipiélago.

El galardón hace hincapié en el ambicioso despliegue realizado por Lopesan Hotel Group en la República Dominicana, premiando específicamente la visión estratégica de Lopesan al ejecutar su expansión en Punta Cana, a través de dos grandes hitos operativos como son la consolidación del Lopesan Costa Bávaro Resort y la inminente puesta en marcha de tres nuevos resorts: el Caoba Lagoon Resort, dedicado a un tipo de viajero Premium, el Serenity Bay Resort, que estará orientado al segmento solo adultos, y el Splash Cove Resort, en el que tendrán especial protagonismo las familias.

La entrega del premio contó con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, así como los miembros del jurado, compuesto por representantes de las cuatro patronales hoteleras y extrahoteleras del archipiélago. El premio de CaixaBank ratifica la solvencia estratégica de Lopesan, al haber sido capaz de anticiparse a las demandas del mercado global, manteniendo sus raíces canarias y compitiendo con éxito en los escenarios internacionales más exigentes, en los que se ha consolidado como un ejemplo de gestión eficiente y visión a largo plazo.

Impulso para el turismo de eventos y congresos (MICE)

En el escenario de FITUR, Lopesan Hotel Group ha compartido con sus partners el objetivo de lanzar, durante el primer trimestre del año, una nueva marca especializada en el segmento MICE, cuyas siglas en inglés corresponden a Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions. Se trata de una apuesta que nace para impulsar la presencia de Lopesan en el turismo dedicado a las reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones, fijando el reto de consolidar a la compañía como un líder internacional en la organización de eventos.

Esta estrategia se apoya en un sólido compromiso tecnológico y operacional, mediante la creación de Lopesan Groups Office, que engloba a un equipo de expertos dedicados exclusivamente a garantizar la agilidad y la proactividad en el servicio. Con un ecosistema digital 360º y la herramienta Access Hub, los colaboradores podrán gestionar disponibilidades y contrataciones de forma más dinámica.

La propuesta de valor del Grupo en este ámbito se aleja de la venta convencional de productos para centrarse en la creación de experiencias personalizadas, según las necesidades de cada cliente. Esta determinación se ve respaldada por una planta alojativa del máximo nivel, así como activos estratégicos de vanguardia. El mejor ejemplo de este marco operativo es el Centro de Convenciones integrado en el nuevo proyecto de República Dominicana, que nace con la misión de crecer a partir de la exitosa experiencia de la gestión llevada a cabo en Gran Canaria, en el Palacio de Congresos de ExpoMeloneras.

La idea es que la nueva marca Lopesan Groups Office pueda unificarse, bajo una estructura operativa común y de alto rendimiento, presentando unos estándares de calidad en todos los destinos en los que tiene presencia la compañía, como Canarias, Alemania, Austria, República Dominicana y próximamente en Madrid.