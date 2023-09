Se lo están callando pero puedes hacer esto con tus viajes del Imserso y es un notición

Los viajes del Imserso ya están en marcha y con este notición que se están callando descubrirás otra forma de viajar. Las personas que llegan a estos viajes lo han conseguido después de una vida de esfuerzo, son jubilados y pensionistas que cumplen unas determinadas condiciones. Viajar por menos es posible, fuera de temporada, pero con estos días de verano en pleno otoño y buen tiempo, parecerá que estamos en pleno mes de junio, aunque ya sea noviembre. Este notición te interesa y puede cambiar para siempre la forma de ver estos viajes.

Esto es lo que puedes hacer con tus viajes del Imserso y es un notición

A la hora de apuntarse para poder realizar los viajes del Imserso se deben cumplir unos requisitos. Hay una edad mínima y unas condiciones que hacen que estos viajes sean solo para unos pocos. De lo contrario, todo el mundo podría ocupar una de esas codiciadas plazas que están destinadas a unos pocos.

Lo que quizás no sabías y es un auténtico notición para muchos, es que estos viajeros pueden traer acompañantes que no cumplan con los requisitos. Se hacen excepciones y permiten la llegada de otros viajeros que acompañan a ese pensionista que debe llegar al hotel o al lugar del viaje con un equipaje y estas personas de su familia.

Estamos ante un tipo de acompañantes que solo pueden serlo en los viajes del Imserso si no cumplen los requisitos de estas dos formas. Por un lado, los cónyuges, no tienen porque ser la edad requerida o pensionistas o jubilados. Pueden ser más jóvenes y estar aún trabajando, no importa, están en el derecho de acompañar a este viajero.

También pueden ir acompañados de los hijos con discapacidad igual o superior al 45%, en ese caso se entiende que el pensionista tiene esa responsabilidad que lo acompañará para siempre. Por lo que puede disponer de una plaza para este tipo de persona que deberán pagar el correspondiente pasaje o suplemento en caso de alojarse en una habitación individual.

Son unos supuestos que no se dicen y que quizás tampoco se pregunten, por lo que acabarán siendo un notición para aquellos que tenían pensado solicitar este tipo de viajes. Ahora ya no tienes excusa para no ir si ya sabes que puedes acudir con toda tu familia al completo.