Llegó para desbancar a Bauhaus y ahora tiene que cerrar sus tiendas: la razón detrás de su quiebra

En un mercado dominado por nombres como Leroy Merlin, Bricomart y Bauhaus, Mister Menuiserie surgió en 2015 como una alternativa innovadora. Desde sus inicios, la cadena francesa se centró en la venta de puertas, ventanas y elementos de carpintería diseñados para ofrecer soluciones personalizadas a los consumidores franceses. Su propuesta no solo captó la atención de los clientes, sino que le permitió expandirse rápidamente, con 150 tiendas repartidas por toda Francia y una plantilla de más de 300 empleados.

El año 2023 marcó el mejor momento de Mister Menuiserie, con una facturación récord de 72 millones de euros. Este crecimiento se vio impulsado por una combinación de ventas físicas y una presencia digital sólida que acercaba los productos a un público más amplio. La marca se convirtió en un referente del bricolaje, incluso desafiando a gigantes establecidos. Pero detrás de este éxito se escondían problemas estructurales que no tardarían en salir a la luz. La expansión rápida, aunque prometedora, también trajo consigo una sobrecarga logística y un alto nivel de dependencia de socios estratégicos. Esto, combinado con un entorno económico global inestable, preparó el escenario para lo que sería una caída estrepitosa en 2024. El cierre de Mister Menuiserie, lejos de ser un simple error de gestión, muestra cómo las crisis internacionales y los problemas internos pueden hundir incluso a las empresas más prometedoras.

Las razones de la quiebra de Mister Menuiserie

El colapso de Mister Menuiserie es un caso de estudio en cómo factores globales y locales pueden combinarse para desestabilizar una empresa. Según un comunicado oficial, la compañía se vio gravemente afectada por dos crisis mundiales recientes: la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania. Estos eventos generaron un aumento drástico en los precios de las materias primas y la energía, lo que impactó directamente en los costes de producción y distribución de los productos.

Sin embargo, el impacto externo no fue la única causa de su quiebra. La empresa también enfrentó problemas internos significativos, como fallos en la gestión logística que derivaron en retrasos constantes y un desabastecimiento crónico. Muchos clientes, atraídos inicialmente por la promesa de productos personalizados y tiempos de entrega rápidos, comenzaron a perder la confianza en la marca debido a estas fallas recurrentes. Las críticas en redes sociales aumentaron exponencialmente, afectando la reputación de Mister Menuiserie y reduciendo su capacidad de captar nuevos clientes.

Otro factor crucial fue la ruptura de un acuerdo estratégico con uno de sus principales socios comerciales. Este contrato, anunciado en octubre de 2024 como una alianza clave para la expansión de la empresa, no logró concretarse según lo previsto, dejando a Mister Menuiserie con una carga financiera insostenible. Sin un respaldo sólido, la empresa no pudo cumplir con sus obligaciones, lo que llevó a la declaración de quiebra el 12 de noviembre de 2024 y la liquidación definitiva en diciembre del mismo año.

Consecuencias para los clientes y empleados

El cierre de Mister Menuiserie no sólo afectó a sus empleados, sino que también dejó a miles de clientes en una situación de incertidumbre. En muchas de sus tiendas, como las ubicadas en Balma y Portet, decenas de consumidores han reportado pérdidas económicas importantes debido a pedidos no entregados. Algunos afectados relatan haber invertido entre 4.000 y 10.000 euros en productos que nunca recibieron, lo que ha generado frustración y problemas legales para la empresa.

El caso más preocupante es el de aquellos clientes que, incluso habiendo pagado por productos ya fabricados, no pueden recibirlos debido a la falta de transporte y distribución. Según declaraciones de un portavoz de la empresa, los servicios de entrega se han negado a asumir riesgos adicionales, complicando aún más la situación. Aunque Mister Menuiserie asegura estar buscando compradores interesados en asumir sus deudas y continuar con la actividad, el futuro para quienes esperan reembolsos o entregas sigue siendo incierto.

¿Qué lecciones deja el cierre de Mister Menuiserie?

La caída de Mister Menuiserie resalta las vulnerabilidades del mercado minorista, especialmente en sectores altamente competitivos como el bricolaje. Mientras que grandes cadenas como Bauhaus y Leroy Merlin han logrado adaptarse a las crisis globales con estrategias sólidas de logística y atención al cliente, Mister Menuiserie no pudo resistir las presiones externas e internas.

El caso de esta cadena francesa pone de manifiesto la importancia de anticiparse a los desafíos logísticos, mantener alianzas sólidas y cuidar la relación con los clientes. En un mercado donde la confianza es clave, cualquier fallo en la cadena de suministro puede convertirse rápidamente en un problema de reputación con consecuencias devastadoras.

En conclusión, Mister Menuiserie nació como una promesa para revolucionar el mercado del bricolaje, pero su historia terminó siendo un recordatorio de los riesgos que enfrentan incluso las empresas más prometedoras. La combinación de crisis globales, problemas internos y una mala gestión de alianzas estratégicas la llevaron a un colapso que deja un vacío en el sector, que por otro lado cuenta con otras muchas tiendas que llevan años liderando las ventas.