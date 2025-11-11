Google invertirá 5.500 millones de euros en Alemania en los próximos cuatro años, según ha anunciado el canciller del país europeo, Friedrich Merz, a través de su cuenta de la red social X. El líder de los germanos se ha congratulado por esta inyección de dinero de la gran tecnológica asegurando que es una buena noticia, especialmente, para el empleo.

En agosto, el paro en el país germano superó los tres millones de personas por primera vez desde hace diez años, es decir, desde 2025. Por tanto, el empleo está siendo uno de los mayores retos del Ejecutivo de Alemania, de ahí que iniciativas como la de Google sean muy importantes para remontar la situación.

Por su parte, la economía alemana lleva tiempo sufriendo un estancamiento que, además, arrastra a las estadísticas de la Unión Europea en su conjunto. Por ejemplo, las previsiones para el Producto Interior Bruto (PIB) del Ministerio de Economía del país señalan que sólo se incrementará un 0,2% en 2025.

Un estancamiento que ha sido uno de los principales responsables de que el Banco Central Europeo (BCE) se viera obligado a recortar los tipos de interés. Unas rebajas que, de hecho, se han llevado a cabo con más celeridad que las realizadas por su homólogo estadounidense, la Reserva Federal (Fed).

O lo que es lo mismo, la situación económica de Alemania está condicionando a toda una política monetaria europea. De hecho, el presidente del Bundesbank (el banco central alemán, Joachim Nagel) ha instado a Merz a reformar la economía para impulsar mayor crecimiento. «Es hora de acelerar el camino de la reforma», declaró Nagel en una comparecencia en Atenas.

Inversión de Google en Alemania

Así las cosas, el anuncio de la inversión de Google en Alemania llega en el momento justo para que Merz pueda remontar la situación económica. «Estamos impulsando el crecimiento en Alemania: Google invertirá 5.500 millones de euros aquí antes de 2029, garantizando así la creación de empleo», ha declarado el canciller.

Wir bringen das Wachstum in Deutschland voran: 5,5 Milliarden Euro wird Google bis 2029 bei uns investieren – das sichert Arbeitsplätze. Unser Land ist und bleibt einer der attraktivsten Investitionsstandorte der Welt. Dafür arbeiten wir jeden Tag. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) November 11, 2025



«Nuestro país es y seguirá siendo uno de los destinos de inversión más atractivos del mundo. Trabajamos para ello cada día», ha sentenciado el Merz. Si se compara con España, el último anuncio de una gran inversión de la tecnológica en su territorio fue de más de 650 millones de euros y se realizó en 2021 de cara a este mismo año.

Sin embargo, por el momento, el gigante americano no ha renovado el anuncio ni ha prometido más inversiones cuantiosas en suelo español. No obstante, las externalidades negativas de la inyección en Alemania pueden llegar a beneficiar a toda la UE en un contexto en el que este bloque se está quedando muy atrás en la guerra tecnológica.