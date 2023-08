Lidl toma una medida muy drástica: se acabó hacer trampas con las bolsas

Las trampas forman, lamentablemente, parte de la sociedad, y muchas personas recurren a ellas por diferentes motivos, aunque siempre como telón de fondo está el hecho de querer conseguir algo o salir vencedor en algo. Hoy te contamos la estrategia de Lidl para frenar las trampas con sus bolsas que muchas personas hacían para aprovecharse de la compañía… ¡ya no podrán hacerlo más!.

Lidl es una de las cadenas de supermercados de mayor éxito en España, la segunda en número de establecimientos con más de 600, por detrás únicamente de Mercadona, que tiene más de 1.600 tiendas, ambas igualmente y en el mismo orden como las dos primeras también con mayores datos de ventas. La cadena alemana triunfa gracias a su propuesta de precios bajos en una gran variedad de productos en diferentes secciones, como alimentación, hogar, textil o electrónica, entre otras.

Adiós a las trampas con las bolsas antidesperdicio de Lidl

Hace unas semanas, Lidl comunicó el lanzamiento de unas bolsas antidesperdicio con frutas y verduras, unas bolsas en las que la cadena alemana introduce frutas y verduras que no son estéticamente bonitas o que forman parte de envases dañados, pero siempre con el requisito imprescindible de que estén en perfecto estado para su consumo. El precio de estas bolsas es de 3 euros, una iniciativa muy bien acogida por su clientela ya que realmente merece la pena, y si el producto está bien, no importa si está feo o deforme.

Tras el éxito y la celebración por parte de Lidl llegaron las trampas por parte de algunos clientes, tales trampas que se corrió la voz y muchísimas personas comenzaron a hacerlas, lo que perjudicaba a la compañía. Resulta que algunas personas utilizaban esas bolsas antidesperdicio de Lidl para meter frutas y verduras al gusto que estuvieran fresquitas y bonitas, un claro engaño a la compañía, que creó este pack con toda su buena voluntad y un precio especial para que su clientela pudiera ahorrar al comprar estos productos.

Para combatir estas trampas, Lidl ha tomado una decisión radical, que no es otra que escribir el peso exacto de cada bolsa en la misma, a rotulador. De esta manera, si una persona mete alguna pieza de fruta o verdura en la bolsa o hace cualquier cambio en su contenido, al pasar por caja se pesará y se detectará que el peso que indica la báscula no es el mismo que está escrito en la bolsa, por lo que el cliente en cuestión no podrá llevarse esa bolsa.

¿Qué contienen las bolsas antidesperdicio de Lidl?

El contenido de las bolsas varía cada día, incluso de una bolsa a otra, ya que depende de las necesidades que tenga Lidl de sacar unos u otros productos, incluso un día puede haber menos bolsas que otros al haber menos frutas y verduras. Sin embargo, sí se garantiza que hay unas 20-30 piezas de frutas y verduras, un surtido económico y muy variado que sin duda merece la pena.