Lidl revoluciona el mundo de las barbacoas con el producto más top de su tienda

El verano está a la vuelta de la esquina y el sol brilla más que nunca de modo que si tienes barbacoa en casa seguro que ya la estarás poniendo a punto para disfrutar de ella cada fin de semana hasta que acabe esta temporada. Es importante tenerla limpia, comprar el carbón y todo lo adecuado para encenderla correctamente y también como no disponer bien la parrilla para colocar encima todas las piezas de carne y alimentos que queramos cocinar. Sin embargo si quieres algo más original todavía no puedes perderte una de las novedades de los supermercados de referencia porque te dejará con la boca abierta. Descubre cómo Lidl ha revolucionado el mundo de las barbacoas con el producto más top de su tienda.

Lidl arrasa con su novedad para barbacoa

Lidl cuenta con algunos de los modelos de barbacoas más económicos del mercado, pero en esta ocasión no queremos hablaros de ninguno de ellos y sí de un accesorio que estamos seguros que vais a utilizar muchísimo en cuanto descubráis para qué sirve.

Se trata en concreto de las Bandejas para barbacoa capaces de resistir

hasta 400 °C así como a cortes y arañazos y que vas a poder usar tanto para barbacoas de gas y de carbón y horno.

Unas bandejas que ya están arrasando en todos los supermercados de Lidl dado que su función nos permite poder cocinar todo tipo de alimentos sobre la parrilla de la barbacoa sin que estos caigan dentro. A veces no lo pensamos, pero no todo lo que queremos asar son grandes trozos de carne o hamburguesas. Piensa en las verduras, en trozos de carne más pequeños o más estrechos o por ejemplo en unas salchichas. Si lo cocinas en una de estas bandejas se acabó el problema de tener que estar sujetando con las pinzas para que no se caiga entre las rejillas.

Ideales también para cocinar tofu o queso feta a la parrilla y conseguir así que puedas hacer de todo en tu barbacoa este verano. Cada una de las bandejas (se venden en pack de dos) tienen un revestimiento de esmalte que es apto para alimentos, de manera que puedes cocinar la comida dentro de ellas sin problema alguno ni riesgo para la salud. Además las puedes lavar sin problema dentro del lavavajillas.

Sus medidas son 27 x 13 x 2,5 cm (L x F x A) y su precio 7,99 euros, de modo ¿a qué esperas para ir a por ellas?.