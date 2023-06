Lavar a mano o usar el lavavajillas: la respuesta que necesitabas para ahorrar al máximo en tu factura

Fregar los platos a mano o en el lavavajillas es un tema que siempre ha traído debate por saber qué es mejor en lo que al gasto se refiere, ya que a mano únicamente gastas agua y jabón, mientras que en el lavavajillas gastas agua, electricidad y jabón. Si eres de las personas que se pregunta si lavar a mano o en el lavavajillas, sigue leyendo y te desvelamos qué es lo más recomendable.

¿Lavar a mano o en el lavavajillas?

Ahorrar agua es muy importante en el día a día, lo máximo posible, tanto por paliar en la medida de lo posible la sequía que hay en los últimos tiempos como por reducir el gasto de dinero que realizas en tu factura. Es aquí donde está el gran dilema a la hora de fregar los platos, si hacerlo a mano o en el lavavajillas, un dilema que tiene su respuesta en un informe de la OCU tras el análisis de varios expertos para saber cuál de las dos opciones es más eficaz en lo que al consumo de agua se refiere.

Un equipo de expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un informe en el que se explica con todo detalle la mejor opción entre lavar a mano o en el lavavajillas, y el ganador es el electrodoméstico, ya que supone un ahorro superior a 30 litros de agua al día.

El lavavajillas consume únicamente 12 litros de agua al día, mientras que fregar a mano tiene de media un consumo de 88,8 litros al día, lo que supone el 26% del gasto total de agua en el hogar. Utilizando el lavavajillas reducirás unos 27 litros el consumo de agua diario en tu hogar, cifra que puede aumentar hasta 50 en viviendas con 5 personas.

Otra de las grandes ventajas del lavavajillas es que contribuye también al ahorro energético, hasta 1,06 kWh diarios, lo que influye también en tener un mejor gasto económico. En conclusión, según este informe de la OCU, un hogar en el que se utilice el lavavajillas 5 días a la semana puede llegar a ahorrar unos 42 euros anuales.

¿Cómo ahorrar agua fregando los platos?

Si no tienes lavavajillas y no te lo puedes comprar, hay varios trucos que puedes poner en práctica para ahorrar agua fregando a mano, como dejar la vajilla sumergida en agua caliente con jabón durante unos minutos para que la suciedad se despegue de los platos y sea después mucho más sencillo fregar ya que no tendrás mucho que frotar.

Otro método infalible es enjabonar primero los platos y después enjuagarlos de una vez, así no estará el grifo abierto perdiendo agua tanto tiempo mientras vas poniendo el jabón.