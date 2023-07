El juego de cama de algodón color blanco nuclear con motivos de ganchillo de Maisons du Monde que está rebajado al 50%

Los juegos de cama son imprescindibles para poder «vestir» la cama y protegerla del roce diario, además de que a nivel estético le darán el estilo deseado al dormitorio según lo que quieras transmitir cada vez que pongas uno nuevo. Hoy te mostramos un juego de cama de Maisons du Monde en un color blanco nuclear súper bonito y con un ganchillo espectacular… ¡y está a mitad de precio!.

Maisons du Monde es una de las tiendas especializadas en hogar y decoración que más ha crecido en los últimos años en España, tanto en sus establecimientos físicos como en su tienda online. La cadena francesa triunfa gracias a su gran cantidad de diseños originales y una excelente relación calidad-precio.

Las sábanas de ganchillo de Maisons du Monde que te enamorarán

Se trata del Juego de cama de algodón NEBULA, un fantástico set de ropa de cama de algodón con motivos de ganchillo que le dan un toque estético espectacular y que sin duda te enamorarán a simple vista. Actualmente tiene un descuentazo del 50% que deja su precio final en tan sólo 69,50€, un chollazo que no puedes dejar pasar.

Estas fantásticas sábanas de ganchillo de Maisons du Monde están confeccionadas en 100% algodón y no cabe duda de que sus detalles de ganchillo le dan un encanto único y atemporal, perfectas para cualquier época del año. En cuanto a sus medidas, con 220 x 240 cm.

Es importante destacar que cuenta con el certificado Oeko-Tex, el cual garantiza que en su proceso de fabricación no se han utilizado sustancias que resulten nocivas para la salud. Además, forma parte de la selección sostenible Good is beautiful de Maisons du Monde, que es precisamente con la que la compañía francesa distingue a sus productos en los que no hay trazas de químicos, muy importante especialmente en el caso de aquellos que están en contacto con la piel.

Es un juego de cama tan versátil que te vendrá de perlas en cualquier momento del año, ya que tanto en verano como en invierno podrá hacerte sentir máxima comodidad. No cabe duda de que estas sábanas de ganchillo de Maisons du Monde son de esas sábanas que realmente marcan la diferencia, tanto a nivel de calidad como de estética y prestaciones, y con el descuento tan increíble que las deja a mitad de precio es una oportunidad que no se puede dejar pasar.