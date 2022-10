Jarro de agua fría para MásMóvil y Orange: la Justicia europea se inclina por impedir fusiones

Jarro de agua fría para la fusión de MásMóvil y Orange. La Justicia europea se inclina por impedir fusiones en el sector de las telecomunicaciones que puedan reducir la competencia.

La Abogada del Tribunal de Justicia de la UE ha comunicado hoy jueves su consejo de anular la sentencia del Tribunal General de la UE que hace dos años quitó la razón a la Comisión Europea al impedir la venta de O2 (Telefónica) al grupo Hutchison.

La Comisión Europea impidió en 2016 la venta acordada un año antes de la filial de Telefónica en Reino Unido, O2, al grupo chino Hutchison, una operación valorada en 13.000 millones de euros. El veto de la Comisión se produjo justo cuando José María Álvarez-Pallete se estrenaba en el puesto de presidente de la operadora española, e impidió al grupo español reducir la abultada deuda que tenía entonces.

El 28 de mayo de 2020, el Tribunal General de la UE dictó sentencia aclarando que aquella operación en realidad no atentaba contra la competencia, dado que los criterios de evaluación que había empleado la Comisión de los efectos llamados unilaterales o no coordinados adoleció de errores de derecho y apreciación.

En agosto de 2020 la Comisión Europea presentó recurso contra la sentencia del Tribunal General, advirtiendo que este había aplicado una exigencia de prueba «más estricta que el criterio establecido en la jurisprudencia y en el Reglamento de la Unión sobre concentraciones (…)». Además sostiene que el Tribunal General se había extralimitado «en su control jurisdiccional» y que había infringido «las normas aplicables en materia de prueba».

Julianne Kokott, Abogada del Tribunal de Justicia de la UE, ha comunicado hoy sus conclusiones sobre el recurso presentado por la Comisión Europea. Las conclusiones no vinculan al Tribunal de Justicia, pero proponen una solución jurídica al asunto tratado y a partir de ahí, los jueces comienzan sus deliberaciones para dictar sentencia posteriormente.

La Abogada General «propone que se anule la sentencia del Tribunal General y que le sea devuelto el asunto para que se pronuncie sobre el litigio», ha informado el TJUE. El organismo destaca que se trata «del primer asunto que brinda al Tribunal la oportunidad de pronunciarse sobre el concepto de ‘obstáculo significativo para la competencia efectiva’.

La Abogada General Koklott considera que, «independientemente del tipo de concentración considerada, y de la simetría de las exigencias de prueba», no existe «justificación alguna para que se exija un grado de prueba más elevado en caso de concentraciones que dan lugar a efectos no coordinados en mercados oligopolísticos que cuando se trata de concentraciones que den lugar a posiciones dominantes de tipo ‘conglomerado’ o ‘colectivo’».

La decisión del TJUE sobre la operación de O2 y Hutchison no tiene ya efecto alguno sobre una venta que no llegó a producirse. Pero sí que tiene importancia no solo para Telefónica, sino para todas las compañías de telecomunicaciones presentes en la Unión Europea. Y en particular para la española MásMóvil y la francesa Orange, que han acordado una fusión valorada en 19.000 millones de euros y que está siendo analizada por la Comisión Europea.

Tanto Telefónica como otras compañías del sector han reclamado una revisión de las medidas de competencia de la Comisión Europea. La comisaria europea de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, en el puesto desde 2014, ha sido hasta ahora implacable, dando por hecho que un menor número de competidores atenta contra el libre mercado y la mejora de la industria.