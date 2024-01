Jamás pensaste encontrar esto en Maisons du Monde y todo el mundo lo quiere

Maisons du Monde es una de esas tiendas en las que puedes encontrar cosas que jamás imaginaste y hoy te traemos una prueba de ello. ¿Te gusta el pan? Seguro que sí, porque el pan es uno de los alimentos más básicos y deliciosos que existen. Pero también sabes que el pan se seca y se endurece con facilidad, y que no hay nada más triste que tirar una barra de pan que ya no se puede comer. Por eso, necesitas una solución para conservar el pan en las mejores condiciones, y que además sea bonita y práctica. Pues bien, esa solución existe, y la puedes encontrar en Maisons du Monde, la tienda de decoración que tiene todo lo que necesitas para tu hogar.

Jamás pensaste encontrar esto en Maisons du Monde

A pesar de que el uso de una bolsa para el pan parece que ya no es algo tan habitual, lo cierto es que estas son realmente funcionales, y te permiten llevar el pan de forma más cómoda y además conservarlo mejor. Por ello, Maisons Du Monde da la sorpresa y nos convence con su bolsa para el pan de la gama o colección Angele, dedicada a esos elementos y accesorios de cocina centrados en fruta y pan.

En este caso, tenemos una bolsa para barra de pan de algodón beis con el estampado de una barra de pan. Esta bolsa tiene unas dimensiones de 61 cm de longitud, 17 cm de profundidad y 0,1 cm de altura, y un peso de 0,08 kg. Es de color beis y tiene ese bonito estampado que le da un aire romántico y a la vez, rustico. La bolsa tiene un cierre de cordón, que permite ajustarla al tamaño de la barra de pan, y además aparece impresa la palabra «baguette».

¿Por qué comprar esta bolsa para barra de pan?

Hay muchas razones para comprar esta bolsa para barra de pan, pero te vamos a dar las tres más importantes:

Al usar esta bolsa, estás contribuyendo a reducir el consumo de plástico y de papel, que son materiales que generan mucha basura y contaminación. Además, la bolsa se puede lavar y reutilizar tantas veces como quieras, lo que supone un ahorro de dinero y de recursos. Es bonita y decorativa. Esta bolsa no solo es útil, sino que también es preciosa. Su diseño es delicado y elegante, y combina con cualquier estilo de cocina. Puedes colgarla de un gancho, ponerla en una cesta o en una estantería, y crear un ambiente acogedor y hogareño.

¿Cómo cuidar esta bolsa para barra de pan?

Esta bolsa para barra de pan es muy fácil de cuidar, solo tienes que seguir estos consejos:

Lo mejor es que dejes secar la bolsa al aire libre, en un lugar sombreado y ventilado. Así, evitarás que se arrugue o que se decolore. Si la quieres guardar, dóblala con cuidado y guárdala en un lugar seco y limpio. No la uses para otros alimentos. Esta bolsa está pensada para guardar el pan, y no es apta para otros alimentos que puedan mancharla o estropearla. Si quieres conservar otros productos, como frutas, verduras o quesos, te recomendamos que uses otras bolsas o recipientes adecuados para cada caso.

También para panes redondos

Si te ha gustado esta bolsa para barra de pan, te encantará saber que también hay una versión para panes redondos, que es igual de bonita y práctica. Se trata de una bolsa para pan de algodón beis con estampado, que también forma parte de la gama Angele. Esta bolsa tiene unas dimensiones de 30 cm de longitud, 40 cm de profundidad y 0,1 cm de altura, y un peso de 0,072 kg. Es de color beis, con estampado de un pan redondo y también tiene un cierre de cordón y la palabra «pain» impresa.

Esta bolsa es perfecta para guardar los panes redondos, como el pan de pueblo, el pan de molde, el pan de centeno o el pan integral. Al igual que la bolsa para barra de pan, esta bolsa conserva el pan mejor que el papel o el plástico, es ecológica y reutilizable, y es bonita y decorativa. Además, se puede lavar y secar de la misma forma que la otra bolsa, y no se debe usar para otros alimentos.

¿A qué esperas para comprar estas bolsas para pan?

Como ves, estas bolsas para pan son un producto increíble, que no puede faltar en tu cocina. No solo te ayudarán a conservar el pan en las mejores condiciones, sino que también te harán la vida más fácil y más bella. Y lo mejor de todo es que ahora las puedes comprar a un precio irresistible, gracias a las rebajas de enero de Maisons du Monde. Estas bolsas para pan tienen un precio original de 17,97 euros, pero como están rebajadas al 50%, solo te costarán 8,85 euros y además en pack de 3. ¡Es una oportunidad que no puedes dejar escapar!.