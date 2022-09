Los intereses de los bonos del Estado se disparan a niveles de la crisis de deuda de hace una década

Las rentabilidades de los bonos del Estado de la zona del euro se mueven en niveles no vistos desde la gran crisis de deuda de hace una década, que estuvo cerca de provocar el colapso en varios países de la moneda única después de desatarse en 2008 la crisis financiera por las hipotecas ‘subprime’. Los intereses de los bonos descuentan una recesión.

Los rendimientos de los bonos de la periferia europea cotizan en zonas no vistas de hace casi diez años. La rentabilidad del bono español a 10 años, la principal referencia para el mercado, llegó el viernes al 3,1%, un interés no visto desde abril de 2014. El bono italiano al mismo plazo toco el 4,17% el mismo día, un rendimiento que no ofrecía desde septiembre de 2019.

La diferencia principal con la crisis de deuda está ahora en las primas de riesgo y en las herramientas del Banco Central Europeo (BCE). La prima de riesgo española llegó en 2012 a los 600 puntos básicos, mientras que ahora se encuentra en 113 puntos. El BCE tomó la decisión de quitar la supervisión bancaria a los bancos centrales nacionales después de tener que rescatar a las cajas de ahorro españolas ante la inminente quiebra de España.

El banco central de la zona del euro dispone ahora de recursos, como se vio durante la pandemia, para activar mecanismos de emergencia de compra masiva de deuda soberana para evitar que los riesgos país se disparen y los inversores que sustentan el endeudamiento de los países se salgan en masa.

La última actuación al respecto del BCE fue este verano cuando anunció un nuevo mecanismo anticrisis para evitar, precisamente, la fragmentación de la deuda periférica ante la llegada de la normalización monetaria con la subida de los tipos de interés y la retirada de estímulos.

La deuda pública de la periferia de la zona del euro no es la única que está registrando una oleada de ventas que provocan el incremento de los rendimientos. El interés del ‘bund’ alemán, el bono a 10 años que sirve de referencia de solvencia en Europa y cuya diferencia con el resto determina los riesgos país, cerró la semana en el 2%, un rendimiento que no visitaba desde noviembre de 2011. La rentabilidad del bono de Estados Unidos al mismo plazo llegaba el viernes al 3,7%, nivel no visitado desde marzo de 2010.

El estado actual de los bonos soberanos llega después de que el índice agregado de la agencia Bloomberg de deuda europea cerrase agosto con una caída del 4,68%, el mayor descenso desde que se tienen registros. El mercado renta fija está viviendo el peor año de su historia a causa de la normalización monetaria de los bancos centrales que acelerar la llegada de la recesión.

Las importantes subidas de los tipos de interés -los de Estados Unidos y Gran Bretaña están en su nivel más alto desde 2008 (cuando estalló la crisis financiera) y el BCE realizó el mayor incremento de su historia (de 0,75 puntos, hasta el 1,25%)- hacen que los inversores se retiren del mercado de deuda al descontar una recesión y problemas de impagos derivados de la guerra de Ucrania y de la inflación en máximos.