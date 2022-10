La inflación se come los salarios: casi 11 millones de hogares ahorran menos del 10% de sus ingresos

La subida generalizada de los precios ahoga a las familias españolas, que cada mes ven como sus ingresos no so suficientes para hacer frente a las facturas. Este es el principal motivo por el cual, el 57% de los hogares españoles no ahorran ni un 10% de sus ingresos, obligando a muchas familias a tirar de préstamos o reducir el consumo de productos y servicios básicos.

Una problemática que, teniendo en cuenta los 18,7 millones de hogares que hay en España -según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)- afecta a 10,6 millones de familias, de las cuales, el 24,7% del total -unos 4,6 millones de hogares- no ahorran absolutamente nada de lo que ingresan cada mes, mientras que el 32,3% consiguen que sus facturas no se coman el 10% de sus salarios.

Según el Observatorio Cofidis de Economía Sostenible en el Hogar 2022, lo más habitual en España son los hogares donde conviven una media de tres o cuatro personas que, en más del 25% de los casos, en total no llegan a los 2.000 euros mensuales de ingresos con los que tienen que cubrir todos los gastos. Además, pone de manifiesto la existencia de un 6% de hogares que se encuentran en una situación compleja debido al elevado número de miembros que conviven, hasta 5 personas o más, con unos ingresos totales que no superan los 1.000 euros al mes.

La partida del hogar cuyos precios suponen un mayor riesgo para la economía del mismo son los gastos en los suministros como la luz, el gas y el agua. En un segundo nivel se sitúan los precios de los gastos por transporte, alimentación y el pago de la vivienda. El resto de las partidas como el ocio, viajes, ropa, sanidad, enseñanza, etc. aportan menor riesgo a la estabilidad económica del hogar aunque afectan a porcentajes significativos de hogares.

Por otro lado, el 55% de los hogares de dos o más miembros que ingresan menos de 1.000 euros mensuales no puede ahorrar nada a final de mes. Esta dificultad de ahorro también se observa en los hogares unipersonales y en los de alta dimensión con cinco componentes o más. El informe también revela que 7 de cada 10 hogares españoles no pueden asumir un gasto imprevisto de 1.000 euros con su salario mensual. Un 51% tendría que tirar de ahorros y un 17% no podría afrontarlo.

Muy por encima del uso de la tarjeta de crédito, la solución más habitual de afrontar estos gastos inesperados es para el 53% de los encuestados, recurriendo a préstamos del banco habitual y entidades financieras, a estas últimas para cantidades intermedias de hasta 1.000 euros, o también pidiendo ayuda a familiares o amigos, una alternativa a la que recurre el 46% de los españoles.

La situación de incertidumbre económica y las elevadas tasas de inflación recortaron las expectativas de consumo de los hogares un 24% en el tercer trimestre en relación al mismo trimestre de 2021 y un 32,6% sus posibilidades de ahorro, según el indicador de confianza de los consumidores del mes de septiembre publicado recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).