Inditex ya sufre los efectos del paro de los camioneros y avisa a los clientes que van a realizar compras online a través de su aplicación de un retraso en los pedidos de hasta una semana. La firma de moda fundada por Amancio Ortega también está sufriendo los piquetes de los transportistas a las puertas de sus almacenes lo que está impidiendo a los camiones acceder a las naves logísticas para transportar la mercancía a la tiendas. Una situación que ya sufren miles de empresas del sector textil y que provocará una caída de los stocks en las tiendas en los próximos días.

«Debido a la huelga de transporte, los pedidos podrán entregarse con un ligero retraso», anuncia la compañía en su aplicación de Zara al materializar una compra online. Una demora en los plazos de entrega que alcanza los siete días, cuando el tiempo de entrega normal del gigante textil suele estar entre uno y dos días en la capital, siendo más elevado sólo en temporada de rebajas o en la campaña de navidad.

Una situación que no es ajena al sector tras siete días de paro de la actividad de los camiones, ya que marcas como Mango, El Corte Inglés y ASOS también están registrando importantes retrasos en la entrega de sus pedidos online, con una especial incidencia en los ordenados en menos de 24 horas. No obstante, la cadena de suministros amenaza con tensionarse aún más en los próximos días y se podría comenzar a ver estanterías vacías en las tiendas, imágenes que ya se han empezado a ver en los supermercados.

«El paro de los camioneros da la puntilla a un sector muy tocado por la pandemia, el aumento de la inflación y la falta de confianza de los consumidores hace pensar que en el mes de marzo se registrará una caída de la ventas relevante, lejos de los niveles registrados en 2019», explican fuentes del sector en conversaciones con este diario. Además, recalcan que «también hay que tener en cuenta que los pequeños comercios están registrando una falta de stock y si no tienen pantalones o camisetas de una talla en concreto van a perder dinero».

Otros sector afectados por el paro

No obstante, el textil no es una de las actividades económicas que más están sufriendo el paro de los transportistas, ya que hay agricultores que están tirando género, pescadores que no están saliendo a faenar, fábricas que cierran por falta de piezas, concesionarios que no reciben coches vendidos o supermercado que tiene estanterías totalmente vacías. Sólo en el sector alimentario ha sufrido perdidas de 600 millones de euros en cuatro días.

Una realidad que ha obligado a miles de empresarios a mandar a sus trabajadores a casa y bajar las persianas de sus instalaciones, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez continua de brazos cruzados y sin intención de negociar con la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera una vuelta a la actividad.