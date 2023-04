El cambio de gobierno en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo está provocando retrasos en la puesta en marcha de la segunda convocatoria del Proyecto Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de vehículo eléctrico y conectado. La salida de la socialista Reyes Maroto para concurrir a las elecciones por la Alcaldía de Madrid y la llegada de Héctor Gómez a la cartera, un experto en el sector turístico con ningún tipo de experiencia en materia de industria o manufacturas, retrasará la llegada de los fondos europeos al automóvil al primer trimestre de 2024.

Así lo han confirmado fuentes cercanas al proceso, en conversaciones con este diario, que han explicado que «la presentación de la convocatoria de la segunda fase del PERTE, derivada de los grandes fallos que se produjeron en la primera fase por las exigencias de Bruselas y que dejaron fuera proyectos de grandes automovilísticas como Ford o Stellantis, se hará más tarde de lo esperado por el sector debido a los cambios gubernamentales que han tenido lugar en los últimos meses como la salida de Raúl Blanco -ex secretario de Industria, ahora presidente de Renfe- y de Reyes Maroto -ex titular de la cartera de Industria, ahora candidata a la alcaldía de Madrid-«.

«Una situación en la que tiene mucho que ver la poca experiencia que tiene en la materia el nuevo de Industria -Héctor Gómez-, a pesar de que está delegando en su segunda espada, el nuevo secretario de Industria -Francisco Antonio Blanco-, que está liderando la negociación con Bruselas para intentar mejorar las bases», explican.

Además, puntualizan que «Blanco está siendo de gran ayuda para la negociación y para agilizar el proceso, pero Gómez como el comisario del PERTE, José María López Martínez, se han convertido en un escollo».

Espera hasta 2024

Tanto es así que los fondos europeos del PERTE del coche eléctrico no se adjudicarán hasta 2024, según calculan las citadas fuentes. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, concretamente la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calvino, se comprometió a publicar a finales del mes marzo la citada convocatoria. Una fecha que no se cumplirá. Tampoco abril como cálculo Maroto -ya fuera de Industria-. Si no que habrá que esperar hasta finales del primer trimestre, junio, para ver las bases pactadas entre España y la Comisión Europea (CE) para repartir las subvenciones.

Una fecha en el calendario que provocará que el plazo de la presentación de las convocatorias no se cierre hasta octubre porque pilla agosto -vacaciones para los funcionarios- de por medio, lo que retrasaría la aceptación de los proyectos a finales de 2023 o principios de 2024.