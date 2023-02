Ikea se toma en serio el interior de tu casa: necesitas solo cuatro euros para que tu salón sea diferente

La decoración es muy importante dentro del hogar, en cualquiera de las estancias o espacios que haya en él, y cuidando al máximo cada detalle podrás crear ambientes únicos de los que disfrutar en todo momento y sacarles el mayor partido posible en cada caso. Hoy te mostramos un elemento decorativo de Ikea que cambiará por completo tu salón y en el que te gastarás menos de cuatro euros… ¡y quedará genial en cualquier parte de la casa!.

Ikea ofrece en su extensísimo catálogo una gran variedad de elementos decorativos con los que cambiar por completo cualquier estancia de tu hogar, creando así los mejores ambientes y siempre según tus gustos para que puedan ser espacios totalmente personalizados.

La planta artificial de Ikea que te enamorará

Se trata de la Planta artificial FEJKA, una planta perfecta para colocar en cualquier espacio interior o exterior, ya que por su estética queda genial en ambos, y por sus características puede estar también tanto dentro como fuera de la casa, por lo que podrás aprovecharla muchísimo más. Está tiradísima de precio, ya que cuesta únicamente 3,99€, un chollazo ya que por muy poco dinero tendrás un elemento decorativo realmente interesante.

Esta fantástica planta artificial de Ikea destaca por una preciosa estética que la hace parecer natural, con la gran ventaja de que al ser artificial no necesita cuidados más allá de limpiarle el polvo de vez en cuando con un paño húmedo para que no se acumule. Es ideal cuando no tienes mucho tiempo para preocuparte por regar las plantas o elegir la ubicación ideal para recibir o no luz natural, ya que al ser artificial nada de eso es necesario.

Las plantas son ideales para darle vida, color y alegría a cualquier espacio, crear ambientes naturales, y eso se puede lograr igualmente con las plantas artificiales. Esta planta, además, cuenta con un panel para que puedas ir colocando varias y, por ejemplo, formar con ella un jardín vertical, ya sea en interiores o exteriores. La planta está fabricada en plástico de polietileno y 100% poliéster reciclado.

En cuanto las medidas de esta planta artificial de Ikea, tiene 26 cm de ancho y otros 26 cm de alto, ideal para encajar en prácticamente cualquier espacio y darle así un aire diferente. Si quieres naturalidad y personalidad en tu salón o en cualquier otro lugar de tu casa, sin duda esta planta es ideal para lograr tu objetivo.