Ikea tiene las sillas plegables y fáciles de guardar que necesitas tener en casa

En Ikea tienen la solución para las cocinas con poco espacio que quieran aprovechar hasta el último rincón disponible. Su inventazo para las cocinas pequeñas son unas sillas plegables, bonitas, económicas y fáciles de guardar, un básico para que las sillas no ocupen un espacio de paso o para estar preparado cuando tengas invitados.

Las sillas plegables de Ikea más prácticas para tu casa

Con estas sillas el problema no será el espacio, tienen un sistema de plegado compacto para ocupar muy poco, así las podrás guardar en cualquier rincón y sacarlas solo cuando las necesites. Te contamos todos los detalles sobre las sillas Terje, para que puedas equipar tu casa con soluciones a medida adaptadas a espacios pequeños.

Las sillas Terje son una gran opción para la cocina, son ligeras, plegables y cuentan con un agujero en el respaldo para que puedas colgarla en la pared y liberar espacio cuando no la uses. No te enterarás ni de que están ahí hasta que lleguen invitados, después tendrás sillas para todos y podrás aprovechar al máximo el espacio disponible.

Esta silla está disponible en 5 colores básicos para que escojas la que mejor quede con el estilo de tu casa, no obstante, toda la colección opta por colores neutros que siempre con un acierto en el hogar. Blanco, negro, marrón o incluso gris, colores polivalentes con los que es imposible fallar en casa, podrás incluso combinar varios colores para darle un toque divertido a tu hogar.

Las medidas de estas sillas resultan de lo más cómodas para pequeños y adultos, desplegadas tienen un alto de 77 cm y el asiento es de 38 cm. Una vez plegada tendrá un alto de 88 cm y solo ocupará 3 cm de ancho, por lo que guardarla será sencillo. Quedará bien en la pared, en algún armario o incluso en algún rincón de la cocina que no uséis demasiado.

Un básico para casas pequeñas

Son sillas prácticas tanto para diario, como para ocasiones especiales, son cómodas y podrás combinarlas con algún que otro cojín para pasar horas sentados disfrutando de una buena conversación. Podrás completarlas con los protectores de suelo autoadhesivos Fixa y tendrás un básico de hogar que no pararás de usar.

Las sillas están fabricadas con madera maciza de haya y cuentan con un tinte y barniz incoloro para conservar la madera uso tras uso. Son resistentes y de alta calidad, además, las podrás dejar impecables con un poco de agua y una solución jabonosa ligera. Simplemente, deberás recordar secarlas con un paño seco después de cada limpieza para que la madera no se dañe con el agua.

Consigue estas sillas plegables por menos de 20 euros en Ikea, solo tendrás que escoger el color que más te guste y la cantidad, la verdad, siempre va bien tener un par en casa. Ahora puedes comprarlas en su tienda online o pasarte por una de sus tiendas físicas, que siempre es un planazo de tarde para descubrir nuevos inventos y básicos para el hogar que te harán la vida más fácil.