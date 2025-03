IKEA lanza el mueble plegable que cabe en cualquier rincón y es perfecto para cocinas pequeñas

Encontrar espacio cuando se tiene una cocina pequeña puede parecer misión imposible. Cada centímetro cuenta y cualquier objeto que reste funcionalidad se convierte en un estorbo. Por eso, cuando un mueble consigue ahorrar espacio, adaptarse a distintos usos y además ser bonito, se convierte en lo más destacado de nuestro hogar. IKEA lo sabe bien y ha lanzado un producto plegable que promete revolucionar las cocinas compactas: la mesa plegable NORDEN, una solución práctica, versátil y con un diseño escandinavo que enamora.

No es la primera vez que IKEA da en el clavo con un mueble funcional, pero esta vez ha logrado combinar tres elementos clave: poco espacio, mucho almacenamiento y diseño limpio. La mesa NORDEN se presenta como una mesa de alas abatibles que se adapta al momento: puede usarse como mesita auxiliar para uno, como comedor para dos o como mesa para hasta cuatro comensales cuando se despliega por completo. Lo mejor de todo es que, cuando no se usa, apenas ocupa lo que una cómoda estrecha. Y eso, en una cocina pequeña, vale oro. Su diseño blanco, sobrio y minimalista encaja con cualquier estilo de decoración. No importa si la cocina es moderna, rústica o de estilo nórdico; esta mesa se mimetiza con el entorno sin recargarlo. Y como extra, tiene seis cajones integrados en su estructura central, lo que permite guardar desde cubiertos y servilletas hasta velas o manteles, eliminando la necesidad de tener un aparador o cajonera adicional.

El mueble plegable que arrasa en IKEA

Una de las grandes virtudes de la mesa NORDEN es su capacidad de transformación. Cuando está completamente plegada, ocupa solo 26 cm de largo, lo que permite colocarla en cualquier rincón sin molestar. Así puede funcionar como consola o mueble auxiliar. Si se necesita un poco más de espacio, se puede levantar uno de sus lados abatibles y tener una mesa de 89 cm de largo, ideal para dos personas. Y cuando llegan visitas o se necesita espacio extra, se despliegan ambos lados hasta alcanzar los 152 cm, dando lugar a una auténtica mesa de comedor.

Esta adaptabilidad convierte a la NORDEN en una opción muy atractiva no sólo para cocinas pequeñas, sino también para salones multifuncionales, estudios o apartamentos tipo loft. En definitiva, para cualquier espacio donde el mobiliario deba servir para más de una cosa.

Con almacenamiento extra de seis cajones

Una mesa plegable ya es práctica de por sí, pero si además incluye seis cajones integrados, se convierte en una auténtica joya. Los cajones están situados en el cuerpo central del mueble y tienen la profundidad perfecta para guardar todos esos objetos que siempre están rodando por la cocina: servilletas, cubiertos, abrebotellas, posavasos, velas, etc.

Esos detalles tan cotidianos que muchas veces no tienen un lugar asignado encuentran en esta mesa su propio sitio, ayudando a mantener el orden sin tener que renunciar a espacio de almacenaje más importante, como el de la despensa o los armarios de cocina.

Perfecta para combinar con otras piezas plegables de IKEA

IKEA también propone combinar la mesa NORDEN con sillas que sigan esa misma filosofía funcional. Las sillas plegables FRÖSVI, la silla apilable TEODORES o el taburete apilable KYRRE son algunas de las opciones más compatibles con esta mesa. Todas son ligeras, fáciles de guardar y no ocupan apenas espacio cuando no se utilizan, lo que refuerza la idea de tener un comedor completamente adaptable al momento.

De hecho, una de las imágenes más habituales de esta mesa es verla acompañada de sillas plegables colgadas en la pared, listas para usarse cuando llegan invitados. Una solución tan sencilla como práctica.

Precio y materiales

El precio de esta mesa NORDEN es de 199 euros, una inversión que tiene todo el sentido del mundo si se considera su durabilidad y el ahorro de espacio que ofrece. Como es habitual en los muebles de IKEA, ha sido sometida a estrictos controles de estabilidad, resistencia y seguridad, lo que garantiza su uso diario durante años.

En cuanto a los materiales, el tablero principal está fabricado con tablero de partículas con chapa de melamina y pintura acrílica, lo que facilita su limpieza y mantenimiento. Las alas abatibles, los cajones y la estructura inferior combinan tablero de fibras, plástico laminado y madera maciza, lo que da solidez sin que resulte pesada a la hora de moverla.

Su mantenimiento, además, es muy sencillo: basta con limpiarla con un paño humedecido en un detergente suave y secarla con un paño seco para que luzca como nueva.

Ideal para cocinas pequeñas y espacios versátiles

Esta mesa fue diseñada pensando en cocinas reducidas, pero sus usos pueden ir mucho más allá. Puede colocarse en una zona de trabajo como escritorio auxiliar, en un comedor como solución extensible para reuniones o en un salón pequeño como mueble multifunción. Su versatilidad y diseño neutro hacen que pueda encajar en cualquier ambiente sin romper la armonía visual.

Además, su forma rectangular y su fondo de 80 cm permiten que, aun cuando está abierta, no agobie el espacio ni bloquee el paso. Es, en esencia, una mesa práctica, bonita y pensada para facilitar la vida a quienes viven en pisos con pocos metros cuadrados.