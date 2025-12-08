El Ibex 35 se ha dejado un 0,12% en la media sesión del arranque de la semana, con los inversores mirando hacia la decisión que tomará la Reserva Federal (Fed) este miércoles, lo que aleja al selectivo español de la cota de los 16.700 puntos. La Bolsa de Madrid cotiza con normalidad este lunes, pese al Día de la Inmaculada Concepción, día nacional de festivo. El resto de los parqués en el continente cotizan sin signo de dispar.

Las empresas del Ibex 35

En el tramo medio de la sesión, los valores más beneficiados son Acerinox (+2,21%), Indra (+2,11%), Solaria (+1,72%) y Endesa (+1,64%). Del lado contrario, los títulos más castigados son los de Puig (-1,19%), el Banco Santander (-0,88%), CaixaBank (-0,85%), Inditex (-0,80%) y Cellnex (-0,63%).

Repsol ha anunciado que su filial Neo Next Energy ha alcanzado un acuerdo con la francesa TotalEnergies para fusionar los negocios petroleros en el Mar del Norte británico.

Mercados internacionales

El resto de las Bolsas del continente cotizan con signo mixto en la media sesión. La Bolsa de Fráncfort acumula una leve subida del 0,19%; Londres y Milán cotizan plano al mediodía aunque giran a la baja; París se deja un 0,15%.

Por otro lado, el precio del barril del Brent, la referencia de Europa, cae un 0,86% hacia las 12.00 horas, hasta los 63,20 dólares. El West Texas Intermediate, la referencia norteamericana cae con mayor fuerza, un 0,95%, hasta los 59,51 dólares por barril.

En el mercado de divisas, el euro se ha situado en los 1,1654 dólares, lo que coloca a la moneda europea por debajo de sus máximos este lunes.