Reino Unido junto con Irlanda era uno de los mercados principales de las tiendas de videojuegos Game, ya que además se trataba de los dos países en los que contaba con más tiendas. Sin embargo, la estrategia de las tiendas Game acaba de dar un giro de 360 grados, ya que acaba de comunicar la compañía que cierra todas sus tiendas en Reino Unido.

En concreto, es una situación que ya llevaba un tiempo sucediendo y que se podía deducir porque ya quedaban pocas tiendas de la cadena de venta de videojuegos en este país, y ahora es cuando se ha decidido cerrar los últimos establecimientos físicos que había en el país.

De esta forma, las tres tiendas que quedaban abiertas ya han echado el cierre. Sin embargo, a pesar del cierre de la parte física, la parte online de la tienda continúa y se mantiene en pie, de hecho sus responsables han anunciado que van a mantener los puestos de trabajo de la organización matriz, que rondan los 200 empleados.

Asimismo, el director general de Game durante mucho tiempo, Nick Arran, también dejará la empresa, después de casi nueve años en el minorista.

Hay que recordar que Game ha sido una de las marcas minoristas más significativas del Reino Unido para videojuegos. Fundada en 1992, Game creció significativamente en las décadas siguientes, adquiriendo Virgin Games, Electronics Boutique y Gamestation.

Sin duda, esta toma de decisiones hace pensar a muchos que es lo que va a pasar con el negocio de tiendas Game en España.

El futuro de la compañía en España

Como indica el As.com, el movimiento en Reino Unido puede generar confusión con respecto al futuro de la rama española de la cadena de videojuegos Game. No obstante, las dos fracciones van por separado. El motivo es que todos los establecimientos actuales por nuestro país permanecen bajo una dirección diferente.

Actualmente, hay más de cien tiendas Game repartidas por la Península Ibérica, Islas Baleares y las Islas Canarias. Asimismo, parece que estos locales se encuentran en un estado diferente al que mostraba la cadena en Reino Unido hasta el momento, donde los cierres se prologaron hasta que sólo quedaron tres abiertas.

Game Reino Unido fue reduciendo su actividad

Game ha estado reduciendo su actividad durante varios años, cerrando tiendas a medida que vencían sus contratos de arrendamiento en el Reino Unido, y el año pasado, cerrando su sede en Basingstoke. Mientras que en abril, trasladó a la mayoría de su personal a contratos de cero horas, antes de reducir su equipo de gestión.

Game anteriormente tuvo dificultades en la década de 2010, entrando en administración en 2012 y cerrando casi 300 tiendas, antes de ser rescatada por Frasers Group en 2019 en una adquisición de £51.9 millones.