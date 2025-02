La Unión Europea está teniendo un discurso beligerante contra el presidente de EEUU, Donald Trump, por los aranceles que ha comenzado a implementar a diferentes productos. Sin embargo, Europa no está en posición de dar lecciones morales al republicano, al menos en esta materia. Si la UE destaca por algo es por la deriva proteccionista de los últimos años, algo que hemos tratado con asiduidad en OKDIARIO. De hecho, la Comisión Europea ha llegado a sacar informes presumiendo de sus políticas de «defensa comercial».

En concreto, el número de normas proteccionistas que la UE creó en 2023 fue de 182, un 40% más de las que implementó en 2018 (133 medidas). De ellas, fueron antidumping, 25 fueron compensatorias y una fue de salvaguardia.

Además, en 2023, la UE inició el doble de nuevas investigaciones a productos de otros países que en el año anterior. Ante esto, Bruselas aseguró que se tratan de «herramientas de defensa comercial» que «desempeñan un papel vital en la protección del empleo en la UE al promover la justicia y la igualdad de condiciones».

Esto es el discurso oficial, claro, porque estas afirmaciones pueden traducirse por: «Si lo hace Trump está mal, pero si lo hago yo no». De hecho, la UE tampoco se ha quedado atrás en eso de los aranceles, pues comenzó con esas políticas antes de que Trump volviera a la Casa Blanca. ¿O es que nadie se acuerda de las tarifas al coche eléctrico de China?

Múltiples sectores se quejaron de estas medidas de la UE. De hecho, en OKDIARIO entrevistamos a Carlos Moreno-Figueroa, director general de Euronics España y portavoz de la Confederación Española de Comercio, quien nos señaló su preocupación y las posibles consecuencias de las barreras comerciales que Europa estaba planteando.

Recientemente, Bruselas también ha anunciado el fin de las exenciones de aranceles a los productos que valen menos de 150 euros, algo que afecta a las plataformas de e-commerce (no sólo a las chinas, aunque éstas se vean especialmente perjudicadas).

Europa se escuda en los aranceles de Trump

Y esto es algo continuo. La Unión Europea es pionera en proteccionismo. Siendo así, no puede pedir a los demás que no lo sean, no está en la posición para hacerlo. Es más, Europa sólo puede dar lecciones de burocracia y desinversión. Ha sido consumida por la ideología, dejando a un lado las aspiraciones económicas y geopolíticas y tratando a los demás como si se encontraran en un escalafón ético superior.

Cuando vienen mal dadas, las pésimas políticas se esconden tras los aranceles de Trump, como si ese fuera el verdadero problema de los europeos. Los partidos dominantes, los medios de comunicación y el discurso general han ido dirigidos a demonizar al ahora presidente de EEUU, desviando la atención.

Mientras nos ganábamos a pulso la enemistad del dirigente del país más poderoso del mundo por nuestro fanatismo ideológico, EEUU extendía un ChatGPT que comenzaba a captar todo el mercado de la inteligencia artificial. Después, cuando reaccionamos a esto con departamentos de funcionarios dedicados a multar a los que usan mal las nuevas tecnologías, China siguió los pasos americanos con DeepSeek.

Es imposible que uno no piense que Europa vive en un mundo paralelo. La prioridad es la legislación. Redactar folios y folios de normas que ningún ciudadano se lee, pero que restringen cada una de nuestras actividades personales y económicas. Cuando aparecen los efectos de este comportamiento, nos echamos las manos a la cabeza y llamamos a Draghi para que nos diga lo que todos ya sabemos: que hacen falta inversiones inimaginables para ganar el espacio que hemos perdido por incompetentes.

La Unión Europea no se creó para ser una Unión Burocrática. Si Europa se une, debe de ser para facilitar el mercado interior, para fomentar el comercio, para que los Estados miembro compitan por las mejores regulaciones, para poder invertir con facilidad en todo el continente… Al final, en España tenemos empresarios yéndose a Andorra y políticos a Bruselas. ¿En cuál de estos sitios preferiría tener usted una vivienda?