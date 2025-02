Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha asegurado que «definitivamente» va a imponer aranceles a los productos que la Unión Europea exporte a Estados Unidos, aunque no ha especificado qué artículos van a estar sujetos a este tipo de impuestos, ni cuándo se van a hacer efectivos. Estos aranceles son en respuesta a lo que Trump considera un trato injusto por parte del bloque comunitario, ya que el presidente de Estados Unidos defiende que la UE debería aumentar significativamente sus compras de petróleo y gas estadounidenses para evitar estas medidas.

Trump ha realizado estas declaraciones en el Despacho Oval de la Casa Blanca, cuando un periodista le ha preguntado si estaba pensando imponer aranceles a la UE. «¿Quiere la respuesta sincera o le doy una respuesta política? Definitivamente, la Unión Europea nos ha tratado muy mal», ha respondido el presidente de Estados Unidos.

Nuevos aranceles de Trump a la UE

En noviembre de 2024, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ya sugirió que una estrategia para evitar una guerra comercial con Washington podría incluir la compra de más productos estadounidenses, como gas natural licuado o armamento, en lugar de recurrir a medidas de represalia.

«Nos tratan muy mal. No aceptan nuestros coches, no aceptan nuestros productos agrícolas, esencialmente no aceptan casi nada, y tenemos un enorme déficit con la Unión Europea. Así que haremos algo muy importante con la UE, vamos a equilibrar la balanza», ha añadido Trump.

